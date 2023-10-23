Jakie nożyce do trawy wybrać?

Elektryczne nożyce do trawy – charakterystyka

W przypadku większych ogrodów zdecydowanie lepiej sprawdzają się elektryczne nożyce do trawy. Zasilane są za pomocą prądu elektrycznego, co eliminuje konieczność wysiłku fizycznego. Charakteryzują się wysoką wydajnością, co znacznie ułatwia pracę. Mają zazwyczaj lekką konstrukcję, co ułatwia manewrowanie nimi podczas użytkowania.

Elektryczne nożyce do trawy są łatwe w obsłudze. Wystarczy podłączyć je do źródła zasilania, aby były gotowe do użytku. Nie wymagają tankowania paliwa ani konserwacji silnika, co sprawia, że są wygodnym i mało wymagającym sprzętem. Generują także niski poziom hałasu w porównaniu do nożyc spalinowych. Poza tym nie wytwarzają spalin, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska.

W zależności od modelu mogą mieć różne szerokości cięcia, co pozwala dostosować je do indywidualnych potrzeb. Przy wyborze elektrycznych nożyc do przycinania trawy warto zwrócić uwagę na moc silnika, długość przewodu zasilającego oraz ergonomiczny kształt rękojeści. Niektóre narzędzia mają także funkcje dodatkowe, takie jak regulacja wysokości cięcia czy możliwość zmiany kąta ostrzy, co umożliwia dostosowanie ich do różnych rodzajów trawników.

Elektryczne nożyce do trawy są wygodnym i wydajnym narzędziem do:

pielęgnacji większych trawników,

precyzyjnego cięcia trawy w trudno dostępnych miejscach,

przycinania krawędzi trawników wzdłuż ścieżek, chodników, murków czy innych przeszkód,

przycinania i formowania żywopłotów oraz innych krzewów.

Wadą elektrycznych nożyc do przycinania trawy jest kabel zasilający. Ogranicza on zasięg pracy, mobilność i negatywnie wpływa na komfort użytkowania (kabel plącze się pod nogami i zaczepia o rośliny). Poza tym aby korzystać z elektrycznych nożyc do trawy, konieczny jest dostęp do źródła prądu. Trzeba też pamiętać o ryzyku przypadkowego przecięcia przewodu, co może grozić porażeniem prądem.