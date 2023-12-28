Sprzęty dla alergików od marki Kärcher

Jaki odkurzacz dla alergika będzie najlepszy?

Alergicy często mają trudności z utrzymaniem odpowiedniej czystości w swoim otoczeniu, a wybór właściwego urządzenia sprzątającego może w dużym stopniu poprawić jakość powietrza w domu. W odpowiedzi na te potrzeby Kärcher oferuje odkurzacze wyposażone w rozwiązania pomagające zapobiegać objawom alergii takie, jak higieniczny filtr HEPA i filtracja wodna.

Filtr HEPA to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na dokładne usuwanie szkodliwych alergenów podczas odkurzania. Jest to tzw. filtr cząsteczkowy o wysokiej skuteczności, składający się z cienkich arkuszy włókien polipropylenowych. Odkurzacze w nie wyposażone są w stanie zatrzymać nawet najdrobniejsze pyłki, zarodniki pleśni, roztocza kurzu oraz inne drobne cząsteczki większe niż 0,3 µm. Zgodnie z obowiązującymi normami wydajność filtrów HEPA określa się na podstawie poszczególnych klas, przy czym najwyższa z nich to HEPA H14, oznaczająca skuteczność całkowitą filtracji 99,99%.