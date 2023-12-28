Sprzęty dla alergików od marki Kärcher
Obecnie alergie stanowią powszechny problem, który dotyka bardzo wielu osób. Pyłki roślin, roztocza kurzu, zanieczyszczenia i inne alergeny mogą powodować nieprzyjemne objawy takie, jak łzawienie oczu, katar czy wysypka. Dlatego oferta Kärcher obejmuje wysokiej jakości rozwiązania zaprojektowane z myślą alergikach. Poniżej przedstawiamy odkurzacze z filtrem wodnym i oczyszczacze powietrza, które mogą znacznie poprawić jakość życia osób borykających się z alergią. Dowiedz się więcej!
Jaki odkurzacz dla alergika będzie najlepszy?
Alergicy często mają trudności z utrzymaniem odpowiedniej czystości w swoim otoczeniu, a wybór właściwego urządzenia sprzątającego może w dużym stopniu poprawić jakość powietrza w domu. W odpowiedzi na te potrzeby Kärcher oferuje odkurzacze wyposażone w rozwiązania pomagające zapobiegać objawom alergii takie, jak higieniczny filtr HEPA i filtracja wodna.
Filtr HEPA to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na dokładne usuwanie szkodliwych alergenów podczas odkurzania. Jest to tzw. filtr cząsteczkowy o wysokiej skuteczności, składający się z cienkich arkuszy włókien polipropylenowych. Odkurzacze w nie wyposażone są w stanie zatrzymać nawet najdrobniejsze pyłki, zarodniki pleśni, roztocza kurzu oraz inne drobne cząsteczki większe niż 0,3 µm. Zgodnie z obowiązującymi normami wydajność filtrów HEPA określa się na podstawie poszczególnych klas, przy czym najwyższa z nich to HEPA H14, oznaczająca skuteczność całkowitą filtracji 99,99%.
Kolejnym rozwiązaniem sprawdzającym się w przypadku alergików są odkurzacze z filtrem wodnym, który doskonale pochłania różne alergeny. W tych urządzeniach standardowe worki zastąpiono pojemnikiem na wodę, do którego trafia powietrze wraz z zanieczyszczeniami. Wirujący strumień wody sprawia, że zamoczone drobinki i kurz osiadają w zbiorniku, podczas gdy wydmuchiwane, oczyszczone powietrze dodatkowo nawilża odkurzane wnętrze. Tak więc odkurzacze z filtrem wodnym bardzo dobrze nadają się dla osób cierpiących na alergie.
Odkurzacz z filtrem wodnym Kärcher
Doskonałym przykładem na efektywne użycie filtra wodnego jest odkurzacz DS 6 Kärcher. Dzięki niemu z łatwością można uzyskać rewelacyjne efekty przy czyszczeniu dywanów, tapicerek i podłóg. Wielostopniowy układ filtracji tego odkurzacza wodnego składa się z: filtra wodnego, zmywalnego filtra pośredniego i filtra HEPA 12. Ta technologia pozwala sprawnie pozbyć się z pomieszczenia sierści zwierząt, kurzu, pleśni czy bakterii. Ponadto po odkurzaniu powietrze jest świeże, jak również znacznie bardziej czyste niż przy zastosowaniu standardowych odkurzaczy.
Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6 oferuje nie tylko imponującą skuteczność czyszczenia, ale także wygodną obsługę i komfort pracy. Wyjmowany zbiornik na wodę można szybko umyć i napełnić pod kranem, natomiast schowek na wyposażenie umożliwia przechowywanie dodatkowych akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu. Kompaktowe rozmiary odkurzacza i praktyczna pozycja parking sprawiają, że DS 6 można przechowywać na bardzo niewielkiej przestrzeni.
Jeśli zależy nam na jeszcze lepszych parametrach filtrowania, warto sięgnąć po odkurzacz wodny DS 6 Premium Home Line. Wykorzystano w nim filtr HEPA 13 (EN1822:1998), który gwarantuje niezwykłą jakość odkurzania i eliminuje nawet 99,99% wszystkich alergenów. Wydajny silnik łączy w sobie znaczną oszczędność energii z dużą siłą ssania – odpowiadającą zwykłemu odkurzaczowi o mocy ok. 1400 W. W zestawie dostępne są różne ssawki, które pozwalają na bezproblemowe czyszczenie podłóg, tapicerek, a także trudno dostępnych miejsc.
Odkurzacz workowy dla osób cierpiących na alergię
Nowoczesne odkurzacze workowe oferowane przez Kärcher są również dostosowane pod kątem alergików. Podczas odkurzania zanieczyszczenia trafiają do szczelnego worka, który po napełnieniu można z łatwością wyjąć i zutylizować bez kontaktu z kurzem. Dzięki temu rozwiązanie jest higieniczne, a osoby podatne na alergie nie muszą martwić się o negatywny wpływ odkurzania na ich zdrowie. Jest to niewątpliwa przewaga tych odkurzaczy nad modelami bezworkowymi.
Jednym z urządzeń workowych Kärcher jest odkurzacz VC 2 Premium Home Line, który stosuje wydajny filtr HEPA 13 do usuwania nawet mikroskopijnych alergenów. W ten sposób zapewnia czyste powietrze wylotowe, utrzymując pomieszczenie wolne od wtórnych zanieczyszczeń. Do zalet odkurzacza VC 2 Premium Home Line należy zaliczyć też wygodną obsługę, a specjalny wskaźnik informuje użytkownika o napełnieniu worka.
Jaki oczyszczacz powietrza dla alergików?
Osoby borykające się z alergią często doświadczają jej negatywnych skutków zwłaszcza wiosną. W tym okresie rośliny wytwarzają duże ilości pyłków, które unoszą się w powietrzu i mogą negatywnie oddziaływać na alergików. Z pomocą przychodzą tu oczyszczacze powietrza wyposażone w profesjonalne filtry. Ich zastosowanie umożliwia dokładne oczyszczenie powietrza nawet w dużych wnętrzach. Oczyszczacze usuwają szkodliwe pyłki i inne alergeny, dlatego są wręcz niezastąpione dla alergików, szczególnie w czasie wiosennym.
W ofercie Kärcher znajdziemy między innymi nowoczesny oczyszczacz powietrza AF 50, który wykorzystuje najnowsze technologie do łatwego pozbycia się cząstek pyłu i kurzu, a także nieprzyjemnych zapachów z pomieszczeń. Podwójny układ filtrowania zapewnia czystość powietrza, natomiast alfanumeryczny wyświetlacz informuje użytkownika o zawartości pyłu, jakości powietrza, temperaturze i wilgotności w otoczeniu. Ten oczyszczacz powietrza wyposażono dodatkowo w tryb automatyczny, tryb nocny, timer i blokadę przed dziećmi.
Podsumowanie
Podatność na uczulenia i alergie bywa bardzo kłopotliwa, prowadząc do mniej lub bardziej uciążliwych objawów. Alergicy powinni więc szczególnie dbać o czystość powietrza i otoczenia. Dzięki odkurzaczom z filtrem wodnym i oczyszczaczom powietrza Kärcher można mieć pewność, że pomieszczenia pozostaną czyste i świeże oraz pozbawione zanieczyszczeń i alergenów.