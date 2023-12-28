Działanie i zastosowanie pompy ciśnieniowej do wody. Jak dobrać odpowiednią?
Wykorzystywane są zarówno w rolnictwie, pracach ogrodowych, jak i w domu. Pompy głębinowe ciśnieniowe, bo o nich mowa, umożliwiają transport wody z alternatywnego źródła do docelowego miejsca. Urządzenia te są niezwykle funkcjonalne, a ich użytkowanie generuje korzyści i dla domowego budżetu, i dla środowiska. Jak działa pompa do wody? Na jakie parametry zwrócić uwagę podczas zakupu? Sprawdź!
Jak działa pompa ciśnieniowa do wody?
Mechanizm działania urządzenia nie należy do skomplikowanych. Pompa ciśnieniowa wytwarza nacisk, by podnieść ciecz na wyższy poziom. Z jednej strony na wodę oddziałuje siła ssąca, z drugiej – tłocząca. W ten sposób odbywa się transport cieczy do określonego punktu. Pompy ciśnieniowe występują w wielu wariantach, różniąc się przeznaczeniem i specyfikacją.
Jakie są rodzaje pomp ciśnieniowych?
· ogrodowa – nadaje się do prac ogrodowych, np. do czerpania wody ze zbiorników lub studni nie głębszych niż 8 m;
· głębinowa – pobiera ciecz ze studni głębszych niż 8 m;
· hydrofor – to pompa do wody czystej; reaguje na poziom ciśnienia w zbiorniku, włączając/wyłączając się w zależności od potrzeby.
Warto też wspomnieć, że poza tym istnieją pompy zanurzeniowe, które służą do wypompowania wody brudnej lub czystej.
Podczas wyboru urządzenia należy pod uwagę brać nie tylko jego cechy, lecz również wydajność źródła. Ważne bowiem, by pompa do studni głębinowej charakteryzowała się wydajnością niższą niż studnia. W przypadku zaniedbania tej kwestii aparatura ulegnie awarii.
Z czego składa się pompa wody do studni? Podstawowymi elementami są:
· silnik,
· hydraulika.
Urządzenie nie funkcjonowałyby jednak prawidłowo, gdyby nie pozostałe składowe:
· obudowa,
· sprzęgło,
· uszczelnienia,
· wał napędzający hydraulikę,
· sito wlotowe,
· korpus tłoczny.
Jaka pompa do wody będzie najlepsza?
Jeśli zastanawiasz się, która pompa do wody będzie odpowiednia, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Gdzie będziesz z niej korzystać? Do czego ma służyć? Skąd ciecz będzie czerpana?
Pompy podzielić można ze względu na:
· przeznaczenie:
- pompy do wody brudnej,
- pompy do wody czystej,
· miejsce wykorzystania:
- do domu,
- do ogrodu,
- nadające się i do domu, i ogrodu,
· źródło cieczy:
- beczka,
- studnia głębinowa,
- zbiornik.
W ramach poszczególnych kategorii istnieją różne modele. Nie bez znaczenia będą więc kluczowe dane techniczne:
· wydajność,
· moc maksymalna,
· wysokość tłoczenia,
· ciśnienie.
Weźmy pod lupę kilka wariantów. Pompa głębinowa do studni BP 4 DEEP WELL z obudową wykonaną ze stali szlachetnej bezpiecznie pracuje pod wodą dzięki dużej odporności na uszkodzenia. A stopka oraz filtr zapobiegają, by nie przedostawał się do niej piasek. Urządzenie spełnia zapotrzebowanie na wodę dla 6-osobowej rodziny lub do ogrodu o powierzchni 900 m2.
Jeszcze lepiej jako pompa ogrodowa do wody sprawdzi się BP 6 DEEP WELL o wydajności < 5000 l/h. Z kolei pompa do wody czystej BP 2 CISTERN za sprawą dużej wydajności nawodni teren o metrażu 1000 m2. Cechuje się jednak mniejszą wysokością tłoczenia, za to ma włącznik pływakowy, który wyłącza maszynę, gdy poziom wody jest zbyt niski. Chroni to urządzenie przed uszkodzeniem.
Zastosowanie pompy ciśnieniowej
Do czego może przydać się pompa ciśnieniowa? Zastosowanie urządzenia jest dość szerokie. Korzystają z niego zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa przemysłowe oraz branża rolnicza.
Pompy ciśnieniowe zaopatrują domy i gospodarstwa w wodę, która zasila m.in. pralki czy toalety. Ponadto wykorzystywane są do nawadniania ogrodów, trawników i rabat. Z kolei pompa do wypompowywania wody jest niezbędna jako element systemu przeciwpowodziowego lub sprzęt wykorzystywany w sytuacji kryzysowej, np. w przypadku zalania piwnicy lub garażu.
Głębinowa pompa do wody – jak podłączyć oraz jak o nią dbać?
Ważne, by do urządzenia dołączać tylko oryginalne węże ssące i przyłącza wężowe.
Przed uruchomieniem sprzętu należy wkręcić dwudrożną przejściówkę do wylotu, po czym dokręcić ręcznie. Następnym krokiem jest podłączenie przewodu ciśnieniowego i ewentualne zamknięcie zaślepką drugiego wyjścia, jeśli nie będzie używane. W celu napełnienia pompy trzeba odkręcić korek i wlać wody aż do krawędzi, a potem wkręcić i dokręcić korek. Te czynności są konieczne i przy zastosowaniu mobilnym i przy instalacji stałej.
W przypadku drugiej z opcji w dalszej kolejności następuje mocowanie pompy do powierzchni i wyrównanie oraz zredukowanie ciśnienia poprzez zamontowanie po stronie tłocznej elastycznego elementu. Po podłączeniu do zasilania pompa do wody jest gotowa do pracy. Wystarczy ją uruchomić, wybierając tryb ręczny albo automatyczny.
Podczas eksploatacji pompy należy też pamiętać o:
· regularnych przeglądach;
· konserwacji, czyli redukowaniu ciśnienia, płukaniu pompy, czyszczeniu filtra wstępnego;
· ochronie przed zamarzaniem i zanieczyszczeniami.
A co robić, gdy pompa ciśnieniowa ulegnie awarii? Nie panikować. Z większością usterek użytkownik poradzi sobie samodzielnie. Wystarczy zerknąć do instrukcji załączonej przez producenta i postępować zgodnie ze wskazówki. Jeśli jednak problem jest poważny albo podjęte działania nie przyniosły efektów, trzeba zasięgnąć pomocy w autoryzowanym serwisie.
Podsumowanie
Wyróżnia się kilka rodzajów pomp ciśnieniowych. Znajdują one zastosowania i w domach, i na terenach zewnętrznych, służąc zaopatrywaniu budynku w wodę lub nawadnianiu przestrzeni zielonych. Podczas zakupu najlepiej zwracać uwagę na przeznaczenie, wydajność i wysokość tłoczenia.