Działanie i zastosowanie pompy ciśnieniowej do wody. Jak dobrać odpowiednią?

Jak działa pompa ciśnieniowa do wody?

Mechanizm działania urządzenia nie należy do skomplikowanych. Pompa ciśnieniowa wytwarza nacisk, by podnieść ciecz na wyższy poziom. Z jednej strony na wodę oddziałuje siła ssąca, z drugiej – tłocząca. W ten sposób odbywa się transport cieczy do określonego punktu. Pompy ciśnieniowe występują w wielu wariantach, różniąc się przeznaczeniem i specyfikacją.

Jakie są rodzaje pomp ciśnieniowych?

· ogrodowa – nadaje się do prac ogrodowych, np. do czerpania wody ze zbiorników lub studni nie głębszych niż 8 m;

· głębinowa – pobiera ciecz ze studni głębszych niż 8 m;

· hydrofor – to pompa do wody czystej; reaguje na poziom ciśnienia w zbiorniku, włączając/wyłączając się w zależności od potrzeby.

Warto też wspomnieć, że poza tym istnieją pompy zanurzeniowe, które służą do wypompowania wody brudnej lub czystej.

Podczas wyboru urządzenia należy pod uwagę brać nie tylko jego cechy, lecz również wydajność źródła. Ważne bowiem, by pompa do studni głębinowej charakteryzowała się wydajnością niższą niż studnia. W przypadku zaniedbania tej kwestii aparatura ulegnie awarii.

Z czego składa się pompa wody do studni? Podstawowymi elementami są:

· silnik,

· hydraulika.

Urządzenie nie funkcjonowałyby jednak prawidłowo, gdyby nie pozostałe składowe:

· obudowa,

· sprzęgło,

· uszczelnienia,

· wał napędzający hydraulikę,

· sito wlotowe,

· korpus tłoczny.