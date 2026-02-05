Kosiarka robot RCX 4 kosi trawniki o powierzchni do 1500 metrów kwadratowych w pełni automatycznie, bez użycia przewodów. GPS, antena RTK i kamera AI umożliwiają nawigację bez przewodów ograniczających. Precyzyjne pozycjonowanie umożliwia koszenie w równoległych ścieżkach i wykonuje pracę w najkrótszym możliwym czasie. Przeszkody, takie jak drzewa czy jeże, są inteligentnie rozpoznawane i omijane w optymalnej odległości. Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 2 do 6 centymetrów. Robotyczna kosiarka mapuje obszary robocze za pomocą zdalnego sterowania aplikacją lub rozpoznawania powierzchni AI. Można ustawić strefy robocze i strefy zakazane. Indywidualne ustawienia harmonogramu, zachowania podczas jazdy i wiele innych można wprowadzić za pomocą aplikacji dla dodatkowej wygody. Napęd na wszystkie koła umożliwia koszenie pochyłości do 60 procent, a także szczególnie delikatne skręcanie w celu ochrony trawnika. Wszystkie podstawowe ustawienia można odczytać i dostosować na wyświetlaczu LCD.