Robot koszący RCX 4

Robot koszący RCX 4 kosi w pełni automatycznie bez użycia przewodów dzięki GPS, RTK i kamerze AI. Dzięki napędowi na wszystkie koła bez wysiłku radzi sobie nawet w trudnym terenie i chroni trawnik.

Kosiarka robot RCX 4 kosi trawniki o powierzchni do 1500 metrów kwadratowych w pełni automatycznie, bez użycia przewodów. GPS, antena RTK i kamera AI umożliwiają nawigację bez przewodów ograniczających. Precyzyjne pozycjonowanie umożliwia koszenie w równoległych ścieżkach i wykonuje pracę w najkrótszym możliwym czasie. Przeszkody, takie jak drzewa czy jeże, są inteligentnie rozpoznawane i omijane w optymalnej odległości. Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 2 do 6 centymetrów. Robotyczna kosiarka mapuje obszary robocze za pomocą zdalnego sterowania aplikacją lub rozpoznawania powierzchni AI. Można ustawić strefy robocze i strefy zakazane. Indywidualne ustawienia harmonogramu, zachowania podczas jazdy i wiele innych można wprowadzić za pomocą aplikacji dla dodatkowej wygody. Napęd na wszystkie koła umożliwia koszenie pochyłości do 60 procent, a także szczególnie delikatne skręcanie w celu ochrony trawnika. Wszystkie podstawowe ustawienia można odczytać i dostosować na wyświetlaczu LCD.

Cechy i zalety
Nawigacja za pomocą GPS i RTK
  • Nie jest wymagany żaden przewód graniczny, co oznacza, że nie ma potrzeby długiej instalacji lub czasochłonnego instalowania przewodu w granicach działki
  • Dzięki komunikacji z satelitami i antenie RTK, pozycję można określić z dokładnością co do centymetra w celu zdefiniowania precyzyjnych obszarów roboczych.
  • Obszar koszenia jest mapowany w bardzo prosty sposób za pomocą bezpośredniego zdalnego sterowania kosiarką automatyczną.
Kamera AI
  • Kamera stereo 3D rozpoznaje powierzchnie takie jak trawa lub kamienie, dzięki czemu może samodzielnie mapować obszar koszenia.
  • Kamera oparta na sztucznej inteligencji inteligentnie rozpoznaje obiekty i dostosowuje sposób jazdy w zależności od przeszkody. Robot koszący zbliża się do drzew i krzewów, ale zachowuje dystans od żywych stworzeń.
  • Jeśli sygnał GPS jest słaby, kamera pomaga w nawigacji, dzięki czemu robot-kosiarka jedzie wydajnie i bezpiecznie.
Równoległe koszenie
  • Kosiarka automatyczna kosi trawnik równoległymi torami, zapewniając maksymalną wydajność. Odległość między ścieżkami można dostosować.
  • Jeśli konieczne jest omijanie śladów, robot koszący może zmienić kierunek jazdy po każdej operacji koszenia lub wybrać niestandardowy kąt koszenia.
Napęd na wszystkie koła
  • Dzięki trzem napędzanym kołom robot koszący może pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 60%.
  • Na nierównych powierzchniach robot koszący może samodzielnie uwolnić się z trudnych sytuacji.
  • Może pokonywać wyższe progi, np. w celu przejścia między dwoma obszarami o różnej wysokości.
Delikatny skręt
  • Współpraca kół z tylnym kołem 360° pozwala kosiarce zautomatyzowanej obracać się płynnie i delikatnie, aby chronić trawę.
Czujnik deszczu
  • Robot koszący wykorzystuje czujnik do wykrywania deszczu, a następnie powraca do stacji ładującej, dopóki trawnik nie wyschnie.
  • Ustawienie można jednak dostosować tak, aby urządzenie nadal kosiło w deszczu, lub można dostosować czas przerwy.
Wyświetlacz LCD
  • Wyświetlacz LCD umożliwia odczytanie stanu kosiarki automatycznej w dowolnym momencie.
  • Podstawowe ustawienia można wprowadzić za pomocą wyświetlacza na urządzeniu.
Automatyczny harmonogram z wieloma strefami
  • Robot koszący tworzy spersonalizowany harmonogram w zależności od obszaru i warunków, który następnie regularnie wykonuje.
  • Można utworzyć różne strefy, między którymi kosiarka automatyczna może przełączać się niezależnie i selektywnie.
  • Harmonogram można dostosować, np. aby uniknąć wjeżdżania do określonej strefy koszenia o określonej porze dnia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa (m²) 1500
Typ kosiarki Swobodnie obracające się ostrza
Liczba noży 3
Szerokość koszenia (cm) 22
Wysokość koszenia (mm) 20 / 60
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) maks. 60
Aplikacja do koszenia Mulczowanie
Technologia nawigacji GPS / RTK / Kamera AI
Typ kamery 3D stereo
Definicja obszaru koszenia Lokalizacja GPS / Wykrywanie trawy
Najwęższa szerokość korytarza (cm) 80
Liczba stref koszenia (szt.) maks. 10
Czas ładowania baterii (min) 75
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie baterii (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5
Moc znamionowa (A) 3
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 60
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 680 x 420 x 275
Czas koszenia na jednym ładowaniu (min) 90
Waga bez akcesoriów (kg) 12,4
Waga z opakowaniem (kg) 31

Zakres dostawy

  • Stacja do ładowania baterii
  • Antena RTK
  • Kołki uziemiające do mocowania stacji ładowania: 8 szt.
  • Kołki uziemiające do mocowania anteny RTK: 4 szt.
  • Śruby do montażu anteny RTK: 4 szt.
  • Ostrza i śruby kosiarki: 9 szt.

Wyposażenie

  • System nawigacji: Paski systemowe
  • Strefy zakazane
  • Funkcja cięcia krawędzi
  • Technologia czujników: Czujnik optyczny/ Czujnik deszczu/ Czujnik podnoszenia/ czujnik przechyłu/ Czujnik wstrząsowy
  • LoRa®
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • Połączenie przez WLAN
  • Połączenie przez Bluetooth
  • inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
  • Blokada kodem PIN
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego OTA
  • Pływające tarcze tnące
  • Napęd na wszystkie koła
  • Wyświetlacz
  • czujnik deszczu
  • Liczba kół: 3 szt.
  • Uchwyt do przenoszenia
  • Ochrona przed kradzieżą

Wideo

Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.