Robot koszący RCX 4
Robot koszący RCX 4 kosi w pełni automatycznie bez użycia przewodów dzięki GPS, RTK i kamerze AI. Dzięki napędowi na wszystkie koła bez wysiłku radzi sobie nawet w trudnym terenie i chroni trawnik.
Kosiarka robot RCX 4 kosi trawniki o powierzchni do 1500 metrów kwadratowych w pełni automatycznie, bez użycia przewodów. GPS, antena RTK i kamera AI umożliwiają nawigację bez przewodów ograniczających. Precyzyjne pozycjonowanie umożliwia koszenie w równoległych ścieżkach i wykonuje pracę w najkrótszym możliwym czasie. Przeszkody, takie jak drzewa czy jeże, są inteligentnie rozpoznawane i omijane w optymalnej odległości. Wysokość koszenia można regulować w zakresie od 2 do 6 centymetrów. Robotyczna kosiarka mapuje obszary robocze za pomocą zdalnego sterowania aplikacją lub rozpoznawania powierzchni AI. Można ustawić strefy robocze i strefy zakazane. Indywidualne ustawienia harmonogramu, zachowania podczas jazdy i wiele innych można wprowadzić za pomocą aplikacji dla dodatkowej wygody. Napęd na wszystkie koła umożliwia koszenie pochyłości do 60 procent, a także szczególnie delikatne skręcanie w celu ochrony trawnika. Wszystkie podstawowe ustawienia można odczytać i dostosować na wyświetlaczu LCD.
Cechy i zalety
Nawigacja za pomocą GPS i RTK
- Nie jest wymagany żaden przewód graniczny, co oznacza, że nie ma potrzeby długiej instalacji lub czasochłonnego instalowania przewodu w granicach działki
- Dzięki komunikacji z satelitami i antenie RTK, pozycję można określić z dokładnością co do centymetra w celu zdefiniowania precyzyjnych obszarów roboczych.
- Obszar koszenia jest mapowany w bardzo prosty sposób za pomocą bezpośredniego zdalnego sterowania kosiarką automatyczną.
Kamera AI
- Kamera stereo 3D rozpoznaje powierzchnie takie jak trawa lub kamienie, dzięki czemu może samodzielnie mapować obszar koszenia.
- Kamera oparta na sztucznej inteligencji inteligentnie rozpoznaje obiekty i dostosowuje sposób jazdy w zależności od przeszkody. Robot koszący zbliża się do drzew i krzewów, ale zachowuje dystans od żywych stworzeń.
- Jeśli sygnał GPS jest słaby, kamera pomaga w nawigacji, dzięki czemu robot-kosiarka jedzie wydajnie i bezpiecznie.
Równoległe koszenie
- Kosiarka automatyczna kosi trawnik równoległymi torami, zapewniając maksymalną wydajność. Odległość między ścieżkami można dostosować.
- Jeśli konieczne jest omijanie śladów, robot koszący może zmienić kierunek jazdy po każdej operacji koszenia lub wybrać niestandardowy kąt koszenia.
Napęd na wszystkie koła
- Dzięki trzem napędzanym kołom robot koszący może pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 60%.
- Na nierównych powierzchniach robot koszący może samodzielnie uwolnić się z trudnych sytuacji.
- Może pokonywać wyższe progi, np. w celu przejścia między dwoma obszarami o różnej wysokości.
Delikatny skręt
- Współpraca kół z tylnym kołem 360° pozwala kosiarce zautomatyzowanej obracać się płynnie i delikatnie, aby chronić trawę.
Czujnik deszczu
- Robot koszący wykorzystuje czujnik do wykrywania deszczu, a następnie powraca do stacji ładującej, dopóki trawnik nie wyschnie.
- Ustawienie można jednak dostosować tak, aby urządzenie nadal kosiło w deszczu, lub można dostosować czas przerwy.
Wyświetlacz LCD
- Wyświetlacz LCD umożliwia odczytanie stanu kosiarki automatycznej w dowolnym momencie.
- Podstawowe ustawienia można wprowadzić za pomocą wyświetlacza na urządzeniu.
Automatyczny harmonogram z wieloma strefami
- Robot koszący tworzy spersonalizowany harmonogram w zależności od obszaru i warunków, który następnie regularnie wykonuje.
- Można utworzyć różne strefy, między którymi kosiarka automatyczna może przełączać się niezależnie i selektywnie.
- Harmonogram można dostosować, np. aby uniknąć wjeżdżania do określonej strefy koszenia o określonej porze dnia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność powierzchniowa (m²)
|1500
|Typ kosiarki
|Swobodnie obracające się ostrza
|Liczba noży
|3
|Szerokość koszenia (cm)
|22
|Wysokość koszenia (mm)
|20 / 60
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|maks. 60
|Aplikacja do koszenia
|Mulczowanie
|Technologia nawigacji
|GPS / RTK / Kamera AI
|Typ kamery
|3D stereo
|Definicja obszaru koszenia
|Lokalizacja GPS / Wykrywanie trawy
|Najwęższa szerokość korytarza (cm)
|80
|Liczba stref koszenia (szt.)
|maks. 10
|Czas ładowania baterii (min)
|75
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie baterii (V)
|18
|Pojemność baterii (Ah)
|5
|Moc znamionowa (A)
|3
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|60
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|680 x 420 x 275
|Czas koszenia na jednym ładowaniu (min)
|90
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|31
Zakres dostawy
- Stacja do ładowania baterii
- Antena RTK
- Kołki uziemiające do mocowania stacji ładowania: 8 szt.
- Kołki uziemiające do mocowania anteny RTK: 4 szt.
- Śruby do montażu anteny RTK: 4 szt.
- Ostrza i śruby kosiarki: 9 szt.
Wyposażenie
- System nawigacji: Paski systemowe
- Strefy zakazane
- Funkcja cięcia krawędzi
- Technologia czujników: Czujnik optyczny/ Czujnik deszczu/ Czujnik podnoszenia/ czujnik przechyłu/ Czujnik wstrząsowy
- LoRa®
- obsługa za pomocą aplikacji
- Połączenie przez WLAN
- Połączenie przez Bluetooth
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
- Blokada kodem PIN
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego OTA
- Pływające tarcze tnące
- Napęd na wszystkie koła
- Wyświetlacz
- czujnik deszczu
- Liczba kół: 3 szt.
- Uchwyt do przenoszenia
- Ochrona przed kradzieżą
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.