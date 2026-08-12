Garaż dla RCX

Garaż chroni robot koszący RCV przed warunkami atmosferycznymi. Umożliwia również obsługę robota koszącego w stacji ładującej.

Robot koszący RCV jest chroniony przed słońcem i deszczem, ale garaż może dodatkowo wydłużyć żywotność urządzenia. Solidny plastikowy dach chroni przed ulewnymi opadami i światłem słonecznym, zachowując funkcjonalność urządzenia. Dach garażu można złożyć, co ułatwia obsługę kosiarki automatycznej w stacji ładującej. Garaż można złożyć w kilku prostych krokach i trwale przymocować do podłoża za pomocą dostarczonych kołków uziemiających.

Cechy i zalety
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi
  • Pod garażem zrobotyzowana kosiarka jest chroniona przed słońcem i opadami atmosferycznymi.
  • Dzięki tej ochronie można wydłużyć żywotność kosiarki automatycznej.
Łatwa instalacja
  • Garaż montuje się w kilku prostych krokach.
  • Garaż można szybko i bezpiecznie przymocować do podłoża za pomocą czterech dostarczonych kołków.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 3,4
Waga z opakowaniem (kg) 6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 885 x 625 x 380
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment