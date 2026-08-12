Robot koszący RCV jest chroniony przed słońcem i deszczem, ale garaż może dodatkowo wydłużyć żywotność urządzenia. Solidny plastikowy dach chroni przed ulewnymi opadami i światłem słonecznym, zachowując funkcjonalność urządzenia. Dach garażu można złożyć, co ułatwia obsługę kosiarki automatycznej w stacji ładującej. Garaż można złożyć w kilku prostych krokach i trwale przymocować do podłoża za pomocą dostarczonych kołków uziemiających.