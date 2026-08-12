Garaż dla RCX
Garaż chroni robot koszący RCV przed warunkami atmosferycznymi. Umożliwia również obsługę robota koszącego w stacji ładującej.
Robot koszący RCV jest chroniony przed słońcem i deszczem, ale garaż może dodatkowo wydłużyć żywotność urządzenia. Solidny plastikowy dach chroni przed ulewnymi opadami i światłem słonecznym, zachowując funkcjonalność urządzenia. Dach garażu można złożyć, co ułatwia obsługę kosiarki automatycznej w stacji ładującej. Garaż można złożyć w kilku prostych krokach i trwale przymocować do podłoża za pomocą dostarczonych kołków uziemiających.
Cechy i zalety
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi
- Pod garażem zrobotyzowana kosiarka jest chroniona przed słońcem i opadami atmosferycznymi.
- Dzięki tej ochronie można wydłużyć żywotność kosiarki automatycznej.
Łatwa instalacja
- Garaż montuje się w kilku prostych krokach.
- Garaż można szybko i bezpiecznie przymocować do podłoża za pomocą czterech dostarczonych kołków.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|3,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|885 x 625 x 380