Wieszak na wąż
Montowany na ścianie wieszak na wąż zapewnia oszczędność miejsca. Zawiera uchwyty na dysze i lance spryskujące i nadaje się do wszystkich popularnych węży ogrodowych.
Prosty i kompaktowy w użyciu oraz nierzucający się w oczy design: dzięki wieszakowi ściennemu wąż ogrodowy można teraz przechowywać na ścianie i zaoszczędzić miejsce. Zawiera również uchwyty na dysze i lance spryskujące. Po użyciu wąż ogrodowy można łatwo umieścić na wieszaku. Dzięki wysokiej jakości materiałom wieszak ścienny jest wyjątkowo wytrzymały i trwały, a także odporny na promieniowanie UV i mróz. Kärcher zapewnia również 5-letnią gwarancję na produkt.
Cechy i zalety
Praktyczny, oszczędzający miejsce sposób na przechowywanie węży
- Wszystko w jednym miejscu.
Uchwyt na spryskiwacz
- Akcesoria do podlewania są zawsze pod ręką.
Pięcioletnia gwarancja
- Wytrzymały
Odporność na promieniowanie UV i mróz
- Gotowość do użycia o każdej porze roku.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Przepustowość węża (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Rozstaw śrub do montażu na ścianie (mm)
|115
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|286 x 144 x 240
Wyposażenie
- Uchwyt na spryskiwacz
- Wspornik ścienny ze śrubami i kołkami
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Małe i średnie obszary
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.