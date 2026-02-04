Prosty i kompaktowy w użyciu oraz nierzucający się w oczy design: dzięki wieszakowi ściennemu wąż ogrodowy można teraz przechowywać na ścianie i zaoszczędzić miejsce. Uchwyt zawiera gniazda na dysze i lance spryskujące. Co więcej dodatkowe akcesoria do podlewania lub rękawice ogrodowe można wygodnie przechowywać w schowku, aby były zawsze pod ręką. Po użyciu wąż ogrodowy można łatwo umieścić na wieszaku. Dzięki wysokiej jakości materiałom wieszak ścienny jest wyjątkowo wytrzymały i trwały, a także odporny na promieniowanie UV i mróz. Kärcher zapewnia również 5-letnią gwarancję na produkt.