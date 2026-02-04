Wieszak na wąż Plus

Wytrzymały wieszak ścienny do przechowywania węża zapewniający oszczędność miejsca oferuje uchwyty na dysze i lance spryskujące, a także schowek na akcesoria do podlewania lub akcesoria ogrodowe.

Prosty i kompaktowy w użyciu oraz nierzucający się w oczy design: dzięki wieszakowi ściennemu wąż ogrodowy można teraz przechowywać na ścianie i zaoszczędzić miejsce. Uchwyt zawiera gniazda na dysze i lance spryskujące. Co więcej dodatkowe akcesoria do podlewania lub rękawice ogrodowe można wygodnie przechowywać w schowku, aby były zawsze pod ręką. Po użyciu wąż ogrodowy można łatwo umieścić na wieszaku. Dzięki wysokiej jakości materiałom wieszak ścienny jest wyjątkowo wytrzymały i trwały, a także odporny na promieniowanie UV i mróz. Kärcher zapewnia również 5-letnią gwarancję na produkt.

Cechy i zalety
Praktyczny, oszczędzający miejsce sposób na przechowywanie węży
  • Wszystko w jednym miejscu.
Uchwyt na spryskiwacz
  • Akcesoria do podlewania są zawsze pod ręką.
Schowek na adaptery kranowe, złącza i rękawice ogrodnicze
  • Akcesoria do podlewania są zawsze pod ręką.
Pięcioletnia gwarancja
  • Wytrzymały
Odporność na promieniowanie UV i mróz
  • Gotowość do użycia o każdej porze roku.
Specyfikacja

Dane techniczne

Przepustowość węża (m) 35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
Rozstaw śrub do montażu na ścianie (mm) 115
Kolor czarny
Waga (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 286 x 144 x 326

Wyposażenie

  • Uchwyt na spryskiwacz
  • Wspornik ścienny ze śrubami i kołkami
Wieszak na wąż Plus
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Małe i średnie obszary
