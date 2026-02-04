Oferta promocyjna. Zestaw wózka na wąż idealny do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Wyposażenie: wózek na wąż o pojemności do 50 m węża 1/2", wąż 15 m 1/2", adapter na kran G 3/4, 3 uniwersalne szybkozłącza 1/2", 1 uniwersalne szybkozłącze 1/2 " z Aqua Stop. Wygodna, mobilna praca, duże koła zapewniające wysoką stabilność. Wszystko czego potrzeba do idealnego ogrodu. Nowoczesne, kompaktowe wózki na wąż zapewniają szybkie i łatwe zwijanie węża. Wózki Kärcher są kompatybilne z wszystkimi dostępnymi systemami szybkozłącza.