Wózek na wąż HT 3.400

Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.

Regulowana wysokość uchwytu. Składany w celu łatwego przechowywania. Wózek jest w pełni zmontowany.

Cechy i zalety
W pełni zmontowany
Korba
  • Łatwa obsługa podczas zwijania i rozwijania węża
Duże koła
  • Większa mobilność
Regulowany uchwyt
Pojemność: wąż 40 m 1/2" lub 30 m 5/8" lub 20 m 3/4"
  • Pasuje do wszystkich popularnych węży ogrodowych
Funkcja składania
  • Niewielkie wymiary.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 2,3
Waga z opakowaniem (kg) 2,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 390 x 450 x 700

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Ścinanie małych drzew
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.