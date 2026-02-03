Wózek na wąż (stal) HT 80 M
Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.
Wykonany z trwałej, odpornej na korozję stali szlachetnej. Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt. Regulowana wysokość uchwytu. Prowadnica węża. Wpięte pod kątem złącze zapobiega skręcaniu się węża. 2 uniwersalne szybkozłącza Plus (2.645-193.0).
Cechy i zalety
Kątowe złącze węża
- Dzięki kątowemu połączeniu węża wąż się nie skręca. Maksymalny przepływ wody jest zatem gwarantowany.
Regulowany uchwyt
Zawiera 2 uniwersalne złącza węży Plus
Ergonomiczny uchwyt przecwipoślizgowy
- Wygodny uchwyt zapewnia komfortową obsługę.
Prowadzenie węża i swobodnie obracający się uchwyt korby
- Zapewnia łatwe zwijanie i rozwijanie węża
Stalowa rama i bęben
- Solidny i odporny na korozję.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Przepustowość węża (m)
|maks. 80 (1/2") / maks. 60 (5/8") / maks. 40 (3/4")
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|5,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|420 x 570 x 853
Zakres dostawy
- Złącze węża: 2 szt.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.