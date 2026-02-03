Wąż spiralny 5/16" – zestaw, 10 m
Idealny, 10 metrowy wąż do podlewania roślin w małych ogrodach, na balkonach i tarasach.
Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Odporny na promieniowanie UV. Wielofunkcyjny pistolet spryskujący z 4 kształtami strumienia. Spiralny wąż z zabezpieczeniem przed skręcaniem i z Aqua Stop. Adapter na kran G 3/4. Adapter na kran, odpowiedni do wszystkich standardowych gwintów. Uchwyt ścienny.
Cechy i zalety
1 x złącze węża z ochroną przed skręceniem
1 x złącze węża z ochroną przed skręceniem i funkcją Aqua Stop
Adapter kranowy G3/4
Koniec z niewygodnym zwijaniem/rozwijaniem węża, koniec z noszeniem ciężkich kanistrów z wodą
Mosiężny adapter kranowy do złączy wewnątrz budynków
- Do podłączania węża spiralnego do złączy wewnątrz budynków
Wielofunkcyjny pistolet spryskujący z 4 kształtami strumienia
Po użyciu wąż zawsze wraca do swojej kompaktowej formy
- Schludne przechowywanie w schludnym ogrodzie
Odporny na promienie UV i skręcanie wąż spiralny (10 m)
- Nie jest szkodliwy dla zdrowia
Możliwość montażu na ścianie
- Łatwy montaż naścienny
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|570 x 100 x 100
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Wyposażenie
- Kształt strumienia: strumień stożkowy
- Kształt strumienia: strumień punktowy
- Kształt strumienia: zraszacz
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.