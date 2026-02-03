Zraszacz obrotowy RS 120/2

Dla wszystkich ogrodów: dużych i małych. Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwoli Państwu dobrać właściwy model do konkretnego ogrodu, bez względu na jego rozmiar czy usytuowanie terenu. W odpowiedzi na różnorakie wymagania, Kärcher oferuje zraszacze na szpilce lub na płozach. Wszystkie modele można łatwo połączyć z wężem ogrodowym i pasują do dostępnych systemów Click-on.

Praktyczny zraszacz 2-ramienny. Regulowany kąt pracy. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Obszar nawadniania do 113 m2. Nowoczesny i funkcjonalny wygląd.

Cechy i zalety
Adjustable spray angle
  • Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość wody 16 l/min
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar ≤ 8 m
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar ≤ 12 m
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 200 x 248 x 110
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Trawnik
  • Małe i średnie obszary
