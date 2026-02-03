Zraszacz obrotowy RS 130/3
Zraszacz obrotowy wyposażony w mocne, metalowe ramiona. Maksymalny obszar nawadniania 133 m².
Praktyczny zraszacz 3-ramienny. Regulowany kąt pracy. Metalowe ramiona spryskujące. System click-on odpowiedni do produktów wszystkich dostępnych marek. Obszar nawadniania do 133 m² (przy ciśnieniu 4 bar). Nowoczesny i funkcjonalny wygląd.
Cechy i zalety
Metalowe ramiona
- Solidna konstrukcja
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość wody
|15,5 l/min
|Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar
|≤ 11 m
|Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar
|≤ 13 m
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|200 x 248 x 100
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Trawnik
- Małe i średnie obszary