Dzięki inteligentnemu systemowi mocowania nasz uchwyt (60 cm) jest niezwykle wygodny w użyciu. W połączeniu z antystatycznymi ściereczkami 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 lub 3.338-006.0 jest idealnym rozwiązaniem do codziennego czyszczenia. Uchwyt można poddać sterylizacji w autoklawie, przez co praca jest bardzo higieniczna. Uchwyt pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0.