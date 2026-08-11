Trzymak mopa Premium Lamello 60 cm
Trzymak mopa z gumowymi listwami 60cm do codziennego czyszczenia wraz z antystatycznymi ściereczkami 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 lub 3.338-006.0. Pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0.
Dzięki inteligentnemu systemowi mocowania nasz uchwyt (60 cm) jest niezwykle wygodny w użyciu. W połączeniu z antystatycznymi ściereczkami 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 lub 3.338-006.0 jest idealnym rozwiązaniem do codziennego czyszczenia. Uchwyt można poddać sterylizacji w autoklawie, przez co praca jest bardzo higieniczna. Uchwyt pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Do tkanin
|Jednorazowe tekstylia
|Szerokość robocza (cm)
|60
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|600 x 110
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Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho