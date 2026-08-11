Trzymak mopa Premium Lamello 60 cm

Trzymak mopa z gumowymi listwami 60cm do codziennego czyszczenia wraz z antystatycznymi ściereczkami 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 lub 3.338-006.0. Pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0.

Dzięki inteligentnemu systemowi mocowania nasz uchwyt (60 cm) jest niezwykle wygodny w użyciu. W połączeniu z antystatycznymi ściereczkami 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 lub 3.338-006.0 jest idealnym rozwiązaniem do codziennego czyszczenia. Uchwyt można poddać sterylizacji w autoklawie, przez co praca jest bardzo higieniczna. Uchwyt pasuje do aluminiowego 6.999-040.0 lub teleskopowego kija 6.999-056.0.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Do tkanin Jednorazowe tekstylia
Szerokość robocza (cm) 60
Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 x 110
Trzymak mopa Premium Lamello 60 cm

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Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
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