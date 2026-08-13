Trzymak mopa Premium Lamello MultiLink 40 cm
Rama Lamello MultiLink z gumowymi listwami i klipsami do mocowania gazy, z adapterem MultiLink do trzonków ø 23 mm
System do wycierania kurzu za pomocą gaz lub ściereczek antystatycznych. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 120°C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Do tkanin
|Jednorazowe tekstylia
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|405 x 105
|Wymiary, opakowanie (mm)
|405 x 105 x 230
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho