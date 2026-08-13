Trzymak mopa Premium Lamello MultiLink 40 cm

Rama Lamello MultiLink z gumowymi listwami i klipsami do mocowania gazy, z adapterem MultiLink do trzonków ø 23 mm

System do wycierania kurzu za pomocą gaz lub ściereczek antystatycznych. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 120°C.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Do tkanin Jednorazowe tekstylia
Szerokość robocza (cm) 40
Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 405 x 105
Wymiary, opakowanie (mm) 405 x 105 x 230

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
Akcesoria