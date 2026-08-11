Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep 60 cm

Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep 60 cm, do użycia z odpowiednim padem i ściereczkami do kurzu Kärcher. Z praktycznymi paskami na rzep do mocowania pada 60 cm.

Praktyczne paski na rzep sprawiają, że zamocowanie 60 cm pada do tego uchwytu mopa o szerokości 60 cm jest niezwykle łatwe. Gdy jest używane w połączeniu ze ściereczkami do kurzu Kärcher, daje szybkie i dokładne efekty przy czyszczeniu podłóg na sucho. Uwaga: Pad, trzonek i ściereczki do kurzu nie wchodzą w zakres dostawy.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Szerokość robocza (cm) 60
Materiał PA, wzmocniony włóknem szklanym / PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 x 95
Wymiary, opakowanie (mm) 600 x 95 x 160
Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep 60 cm

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Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na sucho
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
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