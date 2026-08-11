Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep 60 cm
Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep 60 cm, do użycia z odpowiednim padem i ściereczkami do kurzu Kärcher. Z praktycznymi paskami na rzep do mocowania pada 60 cm.
Praktyczne paski na rzep sprawiają, że zamocowanie 60 cm pada do tego uchwytu mopa o szerokości 60 cm jest niezwykle łatwe. Gdy jest używane w połączeniu ze ściereczkami do kurzu Kärcher, daje szybkie i dokładne efekty przy czyszczeniu podłóg na sucho. Uwaga: Pad, trzonek i ściereczki do kurzu nie wchodzą w zakres dostawy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Szerokość robocza (cm)
|60
|Materiał
|PA, wzmocniony włóknem szklanym / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|600 x 95
|Wymiary, opakowanie (mm)
|600 x 95 x 160
Wideo
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na sucho
- Posadzka – czyszczenie na mokro