Praktyczne paski na rzep sprawiają, że zamocowanie 60 cm pada do tego uchwytu mopa o szerokości 60 cm jest niezwykle łatwe. Gdy jest używane w połączeniu ze ściereczkami do kurzu Kärcher, daje szybkie i dokładne efekty przy czyszczeniu podłóg na sucho. Uwaga: Pad, trzonek i ściereczki do kurzu nie wchodzą w zakres dostawy.