Miotła 35cm

Miotła 35cm. W połączeniu z aluminiowym kijem 6.999-115.0 lub aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-100.0.

Drewniana miotła o szerokości 35 cm z wytrzymałym i twardym włosiem z PVC, idealna do usuwania zanieczyszczeń w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Gwint umożliwia przymocowanie aluminiowego uchwytu lub aluminiowej rączki teleskopowej Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Program STANDARD / CLASSIC
Szerokość robocza (cm) 35
Materiał PVC / Drewno
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,5
Zastosowania
  • Zamiatanie
Akcesoria