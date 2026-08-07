Miotła 35cm
Miotła 35cm. W połączeniu z aluminiowym kijem 6.999-115.0 lub aluminiowym kijem teleskopowym 6.999-100.0.
Drewniana miotła o szerokości 35 cm z wytrzymałym i twardym włosiem z PVC, idealna do usuwania zanieczyszczeń w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Gwint umożliwia przymocowanie aluminiowego uchwytu lub aluminiowej rączki teleskopowej Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Szerokość robocza (cm)
|35
|Materiał
|PVC / Drewno
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,5
Zastosowania
- Zamiatanie