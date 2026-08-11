Idealny do czyszczenia na mokro i wilgotno oraz do rozprowadzania środków dezynfekujących w celu dezynfekcji podłóg: system mopa spryskującego z mocowaniem na rzep umożliwia szybkie stosowanie z jednorazowymi tekstyliami lub mopami nadającymi się do prania. Roztwór czyszczący lub środek dezynfekujący są rozpylane na posadzkę bezpośrednio przed mopem, co umożliwia szybkie czyszczenie lub dezynfekcję niedużych powierzchni. Butelki oznaczone kolorami zapewniają spełnienie wymogów higienicznych. Zestaw zawiera żółtą butelkę o pojemności 0,66 l.