Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep OneJet 40 cm

System mopów spryskujących z mocowaniem na rzep do czyszczenia wykładzin podłogowych na mokro i wilgotno oraz do rozprowadzania środków dezynfekujących w celu ukierunkowanej dezynfekcji podłóg.

Idealny do czyszczenia na mokro i wilgotno oraz do rozprowadzania środków dezynfekujących w celu dezynfekcji podłóg: system mopa spryskującego z mocowaniem na rzep umożliwia szybkie stosowanie z jednorazowymi tekstyliami lub mopami nadającymi się do prania. Roztwór czyszczący lub środek dezynfekujący są rozpylane na posadzkę bezpośrednio przed mopem, co umożliwia szybkie czyszczenie lub dezynfekcję niedużych powierzchni. Butelki oznaczone kolorami zapewniają spełnienie wymogów higienicznych. Zestaw zawiera żółtą butelkę o pojemności 0,66 l.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Na rzep
Materiał Aluminium / Silikon / PP
Rodzaj uchwytu Naprawić
Długość uchwytu (mm) 1550
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 95
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 95 x 1550
Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep OneJet 40 cm

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Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
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