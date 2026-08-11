Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep OneJet 40 cm
System mopów spryskujących z mocowaniem na rzep do czyszczenia wykładzin podłogowych na mokro i wilgotno oraz do rozprowadzania środków dezynfekujących w celu ukierunkowanej dezynfekcji podłóg.
Idealny do czyszczenia na mokro i wilgotno oraz do rozprowadzania środków dezynfekujących w celu dezynfekcji podłóg: system mopa spryskującego z mocowaniem na rzep umożliwia szybkie stosowanie z jednorazowymi tekstyliami lub mopami nadającymi się do prania. Roztwór czyszczący lub środek dezynfekujący są rozpylane na posadzkę bezpośrednio przed mopem, co umożliwia szybkie czyszczenie lub dezynfekcję niedużych powierzchni. Butelki oznaczone kolorami zapewniają spełnienie wymogów higienicznych. Zestaw zawiera żółtą butelkę o pojemności 0,66 l.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Na rzep
|Materiał
|Aluminium / Silikon / PP
|Rodzaj uchwytu
|Naprawić
|Długość uchwytu (mm)
|1550
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|1,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 95
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 95 x 1550
Wideo
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro