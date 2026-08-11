Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep TriJet 40 cm:

Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep TriJet 40 cm: 1 trzonek ze zbiornikiem, 1 × stelaż 40 cm z mocowaniem na rzep, 1 × Standard z mikrofibry z przyciętym włosiem, z mocowaniem na rzep i systemem TriJet 40 cm.

Trzonek ze zbiornikiem do czyszczenia bez wiadra, z uchwytem na mop z systemem taśm. Idealny do sprzątania trudno dostępnych miejsc np. schodów, a także do precyzyjnego usuwania nieoczekiwanych zanieczyszczeń lub jako uzupełnienie przy czyszczeniu urządzeniami.

Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Na rzep
Materiał Aluminium / PP / guma / Stal / POM
Rodzaj uchwytu Naprawić
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 2,3
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 90
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 90 x 1580
Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep TriJet 40 cm:
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria