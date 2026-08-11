Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep z ergonomiczną rączką i systemem TriJet 40 cm

Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep z ergonomiczną rączką i systemem TriJet 40 cm: 1 trzonek ze zbiornikiem z podwójną ergonomiczną rączką skrętną, 1 × stelaż z mocowaniem na rzep 40 cm, 1 × mop Standard z mikrofibry z przyciętym włosiem, z mocowaniem na rzep i systemem TriJet