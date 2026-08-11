Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep z ergonomiczną rączką i systemem TriJet 40 cm
Zestaw mopa Premium z mocowaniem na rzep z ergonomiczną rączką i systemem TriJet 40 cm: 1 trzonek ze zbiornikiem z podwójną ergonomiczną rączką skrętną, 1 × stelaż z mocowaniem na rzep 40 cm, 1 × mop Standard z mikrofibry z przyciętym włosiem, z mocowaniem na rzep i systemem TriJet
Trzonek ze zbiornikiem do czyszczenia bez wiadra, z uchwytem na mop z systemem taśm. Idealny do sprzątania trudno dostępnych miejsc np. schodów, a także do precyzyjnego usuwania nieoczekiwanych zanieczyszczeń lub jako uzupełnienie przy czyszczeniu urządzeniami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Na rzep
|Materiał
|Aluminium / stal / PP / guma / POM
|Rodzaj uchwytu
|Naprawić
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,6
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 90
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 90 x 1580
Wyposażenie
- Złącze Ergo
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Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro