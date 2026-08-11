Zestaw mopa Premium z systemem flex i ergonomiczną rączką 40 cm

Zestaw: trzonek teleskopowy z podwójną rączką skrętną i uchwytem z systemem flex z poliamidu z przegubem.

System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do profesjonalnego czyszczenia i sprzątania, zapewniający maksymalną ergonomię pracy.

Specyfikacja

Dane techniczne

Dysza do tkanin Uni System
Szerokość robocza (cm) 40
Rodzaj uchwytu Teleskopowe
Materiał Aluminium / PP / guma
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 110
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 110 x 100

Wyposażenie

  • Złącze Ergo
Zestaw mopa Premium z systemem flex i ergonomiczną rączką 40 cm

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Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
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