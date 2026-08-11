Zestaw mopa Premium z systemem flex i ergonomiczną rączką 40 cm
Zestaw: trzonek teleskopowy z podwójną rączką skrętną i uchwytem z systemem flex z poliamidu z przegubem.
System płaskiego mopa z systemem flex, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do profesjonalnego czyszczenia i sprzątania, zapewniający maksymalną ergonomię pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Dysza do tkanin
|Uni System
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Rodzaj uchwytu
|Teleskopowe
|Materiał
|Aluminium / PP / guma
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 110
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 110 x 100
Wyposażenie
- Złącze Ergo
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Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro