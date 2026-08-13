Trzonek teleskopowy 106-184 cm, średnica 23 mm
Trzonek teleskopowy z aluminium i polipropylenu z podwójnym ergonomicznym uchwytem skrętnym.
Trzonek do ergonomicznych uchwytów. Idealny do profesjonalnego czyszczenia i sprzątania, zapewniający maksymalną ergonomię pracy. Regulacja od 106 do 184 cm, ø zewnętrzna 26 mm, ø wewnętrzna 23 mm
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Aluminium / PP / guma
|Rodzaj uchwytu
|Naprawić
|Długość uchwytu (mm)
|1840
|Średnica uchwytu (mm)
|23
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Długość (mm)
|1840
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1840
Wyposażenie
- Złącze Ergo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro