Trzonek teleskopowy 106-184 cm, średnica 23 mm

Trzonek teleskopowy z aluminium i polipropylenu z podwójnym ergonomicznym uchwytem skrętnym.

Trzonek do ergonomicznych uchwytów. Idealny do profesjonalnego czyszczenia i sprzątania, zapewniający maksymalną ergonomię pracy. Regulacja od 106 do 184 cm, ø zewnętrzna 26 mm, ø wewnętrzna 23 mm

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Aluminium / PP / guma
Rodzaj uchwytu Naprawić
Długość uchwytu (mm) 1840
Średnica uchwytu (mm) 23
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Długość (mm) 1840
Wymiary, opakowanie (mm) 1840

Wyposażenie

  • Złącze Ergo
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria