Trzymak mopa kieszeniowego Premium z klipsem i ergonomicznym uchwytem 40 cm

Trzymak mopa kieszeniowego z klipsem i ergonomicznym uchwytem z poliamidu, z automatycznym systemem zaczepów i przegubem.

Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony lub nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej. Idealny do profesjonalnego czyszczenia z najwyższą ergonomią.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 110
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 110 x 150

Wyposażenie

  • Złącze Ergo
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria