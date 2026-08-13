Trzymak mopa kieszeniowego Premium z klipsem i ergonomicznym uchwytem 40 cm
Trzymak mopa kieszeniowego z klipsem i ergonomicznym uchwytem z poliamidu, z automatycznym systemem zaczepów i przegubem.
Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony lub nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej. Idealny do profesjonalnego czyszczenia z najwyższą ergonomią.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|PA / Włókno szklane / PP
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 110
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 110 x 150
Wyposażenie
- Złącze Ergo
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro