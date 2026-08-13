Trzonek ze zbiornikiem TriJet 144,5 cm, średnica 23 mm
Trzonek ze zbiornikiem, z podwójnym ergonomicznym uchwytem skrętnym, pojemność 500 ml
Uchwyt ze zbiornikiem do czyszczenia bez wiadra. Idealny do trudno dostępnych miejsc, takich jak schody, a także do precyzyjnego usuwania nieoczekiwanych zanieczyszczeń lub w połączeniu z czyszczeniem urządzeniami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Aluminium / PP
|Rodzaj uchwytu
|Naprawić
|Długość uchwytu (mm)
|1445
|Średnica uchwytu (mm)
|23
|Pojemność zbiornika (ml)
|500
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Długość (mm)
|1445
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1445 x 145 x 90
Wyposażenie
- Złącze Ergo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro