Trzonek ze zbiornikiem TriJet 144,5 cm, średnica 23 mm

Trzonek ze zbiornikiem, z podwójnym ergonomicznym uchwytem skrętnym, pojemność 500 ml

Uchwyt ze zbiornikiem do czyszczenia bez wiadra. Idealny do trudno dostępnych miejsc, takich jak schody, a także do precyzyjnego usuwania nieoczekiwanych zanieczyszczeń lub w połączeniu z czyszczeniem urządzeniami.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Aluminium / PP
Rodzaj uchwytu Naprawić
Długość uchwytu (mm) 1445
Średnica uchwytu (mm) 23
Pojemność zbiornika (ml) 500
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Długość (mm) 1445
Wymiary, opakowanie (mm) 1445 x 145 x 90

Wyposażenie

  • Złącze Ergo
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria