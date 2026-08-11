Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym i SafeClip 40 cm ma opcję blokady na uniwersalnym przegubie i wysuwany teleskopowy trzonek o długości 184 cm, dzięki czemu jest idealnym wyborem również do czyszczenia powierzchni pionowych. Kieszonkowe mocowanie pomaga szybko i łatwo wymienić mop. Dzięki klipsowi do mocowania system ten jest również przyjazny dla pleców użytkownika, eliminując konieczność ciągłego schylania się.