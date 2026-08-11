Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym i SafeClip 40 cm

Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym i SafeClip 40 cm zawiera uchwyt na mop oraz regulowany drążek teleskopowy. Kieszonkowe mocowanie pomaga szybko wymienić mop.

Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym i SafeClip 40 cm ma opcję blokady na uniwersalnym przegubie i wysuwany teleskopowy trzonek o długości 184 cm, dzięki czemu jest idealnym wyborem również do czyszczenia powierzchni pionowych. Kieszonkowe mocowanie pomaga szybko i łatwo wymienić mop. Dzięki klipsowi do mocowania system ten jest również przyjazny dla pleców użytkownika, eliminując konieczność ciągłego schylania się.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Dysza do tkanin Kieszenie
Szerokość robocza (cm) 40
Rodzaj uchwytu Teleskopowe
Długość uchwytu (mm) 1840
Średnica uchwytu (mm) 23
Materiał Aluminium / PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 140
Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym i SafeClip 40 cm

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Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
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