Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym i SafeClip 40 cm
Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym i SafeClip 40 cm zawiera uchwyt na mop oraz regulowany drążek teleskopowy. Kieszonkowe mocowanie pomaga szybko wymienić mop.
Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym i SafeClip 40 cm ma opcję blokady na uniwersalnym przegubie i wysuwany teleskopowy trzonek o długości 184 cm, dzięki czemu jest idealnym wyborem również do czyszczenia powierzchni pionowych. Kieszonkowe mocowanie pomaga szybko i łatwo wymienić mop. Dzięki klipsowi do mocowania system ten jest również przyjazny dla pleców użytkownika, eliminując konieczność ciągłego schylania się.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Rodzaj uchwytu
|Teleskopowe
|Długość uchwytu (mm)
|1840
|Średnica uchwytu (mm)
|23
|Materiał
|Aluminium / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 140
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Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro