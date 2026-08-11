Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip 40 cm

W skład zestawu wchodzą trzymak mopa 40cm z klipsem oraz 140cm aluminiowa rączka.

W skład zestawu wchodzą trzymak mopa 40cm z klipsem oraz 140cm aluminiowa rączka.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Dysza do tkanin Kieszenie
Szerokość robocza (cm) 40
Rodzaj uchwytu Naprawić
Długość uchwytu (mm) 1400
Średnica uchwytu (mm) 23
Materiał Aluminium / PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 1,5
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 150
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 150 x 1400
Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip 40 cm

Wideo

Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria