Zestaw mopa Premium z systemem kieszeniowym SafeClip 40 cm
W skład zestawu wchodzą trzymak mopa 40cm z klipsem oraz 140cm aluminiowa rączka.
W skład zestawu wchodzą trzymak mopa 40cm z klipsem oraz 140cm aluminiowa rączka.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Rodzaj uchwytu
|Naprawić
|Długość uchwytu (mm)
|1400
|Średnica uchwytu (mm)
|23
|Materiał
|Aluminium / PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,5
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 150
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 150 x 1400
Wideo
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro