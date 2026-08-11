Trzymak mopa Classic z klapkami 40 cm
W połączeniu z aluminiowym kijem 6.999-096.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.
Uchwyt z systemem blokowania i przegubem obrotowym 360°, w wersji o szerokości 40 cm od Kärcher.Ten uchwyt do mopa jest idealny do użycia ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm, takimi jak nasze trzonki aluminiowe i teleskopowe.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Dysza do tkanin
|Klapy
|Materiał
|PA / Włókno szklane / PP
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 110
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro