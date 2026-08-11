Trzymak mopa Classic z klapkami 40 cm

W połączeniu z aluminiowym kijem 6.999-096.0 lub teleskopowym 6.999-111.0.

Uchwyt z systemem blokowania i przegubem obrotowym 360°, w wersji o szerokości 40 cm od Kärcher.Ten uchwyt do mopa jest idealny do użycia ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm, takimi jak nasze trzonki aluminiowe i teleskopowe.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Dysza do tkanin Klapy
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 110
Trzymak mopa Classic z klapkami 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria