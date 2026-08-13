Trzymak mopa Classic z klapkami MultiLink 40 cm
Trzymak mopa Classic z klapkami MultiLink z poliamidu, z zaciskami przytrzymującymi klapę z 3 otworami, z adapterem MultiLink do trzonków ø 23 mm.
System płaskiego mopa z klapkami, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do profesjonalnego, wysokowydajnego czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde
|Dysza do tkanin
|Klapy
|Materiał
|PA / Włókno szklane / PP
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|405 x 105
|Wymiary, opakowanie (mm)
|405 x 105 x 230
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro