Trzymak mopa Classic z klapkami MultiLink 40 cm

Trzymak mopa Classic z klapkami MultiLink z poliamidu, z zaciskami przytrzymującymi klapę z 3 otworami, z adapterem MultiLink do trzonków ø 23 mm.

System płaskiego mopa z klapkami, do stosowania z wyżymaczką rolkową, uniwersalną lub boczną. Idealny do profesjonalnego, wysokowydajnego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Rodzaj podłogi Podłogi twarde
Dysza do tkanin Klapy
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 405 x 105
Wymiary, opakowanie (mm) 405 x 105 x 230

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria