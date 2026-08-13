Trzymak mopa kieszeniowego Premium z klipsem MultiLink 40 cm

Trzymak mopa kieszeniowego Premium z klipsem MultiLink, z poliamidu, z automatycznym systemem zaczepów, z adapterem MultiLink do trzonków ø 23 mm.

Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub z użuciem trzonków ze zbiornikiem.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde
Dysza do tkanin Kieszenie
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 405 x 110
Wymiary, opakowanie (mm) 405 x 110 x 230

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria