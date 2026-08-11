Trzymak mopa kieszeniowego Standard 40 cm
Uchwyt do mopa kieszeniowego, z poliamidu, z systemem blokady.
Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do profesjonalnego i wydajnego czyszczenia powierzchni poziomych i pionowych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|PA / Włókno szklane / PP
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 110
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 110 x 160
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro