Trzymak mopa kieszeniowego Standard 40 cm

Uchwyt do mopa kieszeniowego, z poliamidu, z systemem blokady.

Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do profesjonalnego i wydajnego czyszczenia powierzchni poziomych i pionowych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 110
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 110 x 160
Trzymak mopa kieszeniowego Standard 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria