Trzymak mopa kieszeniowego Standard MultiLink 40 cm

Trzymak mopa kieszeniowego Standard z klipsem MultiLink, z poliamidu, z adapterem MultiLink, do trzonków ø 23 mm.

Płaski system mopujący z kieszeniami, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączającej lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj podłogi Podłogi twarde
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 405 x 105
Wymiary, opakowanie (mm) 405 x 105 x 230

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria