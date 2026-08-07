Uchwyt do mocowania na rzep, 40 cm
Wysokiej jakości plastikowy stelaż do mocowania na rzep o szerokości 40 cm. Szybki i łatwy w użyciu.
Stelarz do mocowania na rzep o szerokości 40 cm. Uchwyt z mocowaniem na rzep świetnie nadaje się do stosowania ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm, takimi jak nasze trzonki aluminiowe i teleskopowe.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Dysza do tkanin
|Na rzep
|Materiał
|PA / Włókno szklane / PP
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (g)
|290
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 95
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro