Uchwyt do mocowania na rzep, 40 cm

Wysokiej jakości plastikowy stelaż do mocowania na rzep o szerokości 40 cm. Szybki i łatwy w użyciu.

Stelarz do mocowania na rzep o szerokości 40 cm. Uchwyt z mocowaniem na rzep świetnie nadaje się do stosowania ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm, takimi jak nasze trzonki aluminiowe i teleskopowe.

Specyfikacja

Dane techniczne

Dysza do tkanin Na rzep
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (g) 290
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 95
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
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