Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep 40 cm
Z systemem blokady posiadającym wysokiej jakości plastikowy uchwyt z zapięciem na rzep o szerokości 40 cm od Kärcher. Umożliwia szybkie i łatwe użycie.
Plastikowy uchwyt z zapięciem na rzep z systemem blokady. Uchwyt o szerokości 40 cm, z zapięciem na rzep, jest idealny do użycia ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm, takimi jak nasze trzonki aluminiowe i teleskopowe.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Dysza do tkanin
|Na rzep
|Materiał
|PA / Włókno szklane / PP
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 95
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 100 x 45
Wideo
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro