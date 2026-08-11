Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep 40 cm

Z systemem blokady posiadającym wysokiej jakości plastikowy uchwyt z zapięciem na rzep o szerokości 40 cm od Kärcher. Umożliwia szybkie i łatwe użycie.

Plastikowy uchwyt z zapięciem na rzep z systemem blokady. Uchwyt o szerokości 40 cm, z zapięciem na rzep, jest idealny do użycia ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm, takimi jak nasze trzonki aluminiowe i teleskopowe.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Dysza do tkanin Na rzep
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 95
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 100 x 45
Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep 40 cm

Wideo

Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria