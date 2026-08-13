Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep MultiLink 40 cm
Uchwyt MultiLink z mocowaniem na rzep i uniwersalnymi klipsami, z adapterem MultiLink, do trzonków ø 23 mm
Płaski system mopujący z uchwytem z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Rodzaj podłogi
|Podłogi twarde
|Dysza do tkanin
|Na rzep
|Materiał
|PA / Włókno szklane / PP
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|385 x 95
|Wymiary, opakowanie (mm)
|385 x 95 x 230
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro