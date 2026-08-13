Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep MultiLink 40 cm

Uchwyt MultiLink z mocowaniem na rzep i uniwersalnymi klipsami, z adapterem MultiLink, do trzonków ø 23 mm

Płaski system mopujący z uchwytem z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Rodzaj podłogi Podłogi twarde
Dysza do tkanin Na rzep
Materiał PA / Włókno szklane / PP
Szerokość robocza (cm) 40
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 385 x 95
Wymiary, opakowanie (mm) 385 x 95 x 230

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria