Zacisk do mopa Kentucky 17,5 cm
Uchwyt do mopa Kentucky wykonany z trwałego, odpornego na korozję i nadającego się do recyklingu polipropylenu do użytku z mopem Kentucky firmy Kärcher.
Kompatybilny ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm: uchwyt do mopa Kentucky do użytku z mopem Kärcher Kentucky. Uchwyt wykonany jest w całości z polipropylenu, który jest bardzo trwały, nadaje się do recyklingu i oczywiście nie rdzewieje.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|CLASSIC
|Dysza do tkanin
|Zacisk mopa
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|175 x 140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|175 x 140 x 30
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro