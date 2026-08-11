Zacisk do mopa Kentucky 17,5 cm

Uchwyt do mopa Kentucky wykonany z trwałego, odpornego na korozję i nadającego się do recyklingu polipropylenu do użytku z mopem Kentucky firmy Kärcher.

Kompatybilny ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm: uchwyt do mopa Kentucky do użytku z mopem Kärcher Kentucky. Uchwyt wykonany jest w całości z polipropylenu, który jest bardzo trwały, nadaje się do recyklingu i oczywiście nie rdzewieje.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program CLASSIC
Dysza do tkanin Zacisk mopa
Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 175 x 140
Wymiary, opakowanie (mm) 175 x 140 x 30
Zacisk do mopa Kentucky 17,5 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
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