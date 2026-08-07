Ergonomiczny uchwyt zapewnia niemęczącą pracę i jest idealny do wydajnego czyszczenia zarówno pionowych, jak i poziomych powierzchni: Ręczny trzymak do mopa firmy Kärcher, na ściereczki czyszczące z mikrofibry o długości 30 cm, z mocowaniem na rzep. W porównaniu z ręcznikami, trzymak i ściereczka mają znacznie większą powierzchnię kontaktu, co zwiększa wydajność czyszczenia.