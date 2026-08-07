Ręczny trzymak padów 30cm z zapięciem na rzepy

Idealny do wszystkich zmywalnych powierzchni, takich jak szkło, stal nierdzewna, ceramika, biurka itp. Duża powierzchnia czyni czyszczenie bardzo wydajnym.

Ergonomiczny uchwyt zapewnia niemęczącą pracę i jest idealny do wydajnego czyszczenia zarówno pionowych, jak i poziomych powierzchni: Ręczny trzymak do mopa firmy Kärcher, na ściereczki czyszczące z mikrofibry o długości 30 cm, z mocowaniem na rzep. W porównaniu z ręcznikami, trzymak i ściereczka mają znacznie większą powierzchnię kontaktu, co zwiększa wydajność czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Materiał PE/PA
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 300 x 80
Ręczny trzymak padów 30cm z zapięciem na rzepy

Wideo

Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro
  • Powierzchnie pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
  • Powierzchnia – czyszczenie szkła
  • Okna
Akcesoria