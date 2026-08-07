Ręczny trzymak padów 30cm z zapięciem na rzepy
Idealny do wszystkich zmywalnych powierzchni, takich jak szkło, stal nierdzewna, ceramika, biurka itp. Duża powierzchnia czyni czyszczenie bardzo wydajnym.
Ergonomiczny uchwyt zapewnia niemęczącą pracę i jest idealny do wydajnego czyszczenia zarówno pionowych, jak i poziomych powierzchni: Ręczny trzymak do mopa firmy Kärcher, na ściereczki czyszczące z mikrofibry o długości 30 cm, z mocowaniem na rzep. W porównaniu z ręcznikami, trzymak i ściereczka mają znacznie większą powierzchnię kontaktu, co zwiększa wydajność czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Materiał
|PE/PA
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|300 x 80
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Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro
- Powierzchnie pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
- Powierzchnia – czyszczenie szkła
- Okna