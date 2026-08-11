Ściereczka z mikrofibry Premium Eco, niebieska, 40 x 40 cm 5 szt.
Ściereczka z mikrofibry Premium Eco, niebieska (40 x 40 cm 5 szt.) to wydajna ściereczka z mikrofibry wielokrotnego użytku z oznakowaniem ekologicznym UE.
Ściereczka z mikrofibry Kärcher Premium Eco łączy ekologię z wysoką wydajnością czyszczenia i posiada certyfikat EU Ecolabel. Etykieta ta oznacza przyjazną dla środowiska produkcję z kontrolowaną emisją i ograniczonym użyciem szkodliwych substancji. Oznacza też zapewnienie uczciwych warunków pracy. Ściereczka została specjalnie opracowana do ręcznego czyszczenia powierzchni i jest przeznaczona do użytku profesjonalnego. Jest solidna, trwała i nadaje się do szerokiej gamy rodzajów zanieczyszczeń i powierzchni. Nawet po wielu cyklach prania zachowuje swój kształt i kolor, co zwiększa okres jej użytkowania, dzięki czemu pozwala zmniejszyć koszty.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Materiał
|80% PET / 20% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 300
|Ilość (szt.)
|5
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Wideo
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro