Uchwyt ściągaczki Pro MultiLink

Miękki uchwyt ułatwia obsługę, łatwa wymiana listwy ściągaczki.

Prosta obsługa, miękki uchwyt, sprawdzona w użyciu, łatwa wymiana listwy, zawsze pewnie trzyma się w dłoni, niezawodna przy zastosowaniu lancy teleskopowej, rączka wykonanna ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Materiał Stal nierdzewna / PC
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 90 x 30 x 160

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
  • Gwint włoski
Uchwyt ściągaczki Pro MultiLink
Zastosowania
  • Okna
Akcesoria