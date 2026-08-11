Uchwyt ściągaczki Pro MultiLink
Miękki uchwyt ułatwia obsługę, łatwa wymiana listwy ściągaczki.
Prosta obsługa, miękki uchwyt, sprawdzona w użyciu, łatwa wymiana listwy, zawsze pewnie trzyma się w dłoni, niezawodna przy zastosowaniu lancy teleskopowej, rączka wykonanna ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Materiał
|Stal nierdzewna / PC
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|90 x 30 x 160
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
- Gwint włoski
Zastosowania
- Okna