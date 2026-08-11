Wózek H-Cube Climb

Wózek serwisowy. Idealny do sprzątania i uzupełniania wyposażenia dla gości. Sugerowany do obsługi 2 pomieszczeń — z gumowymi kołami osiowymi 200 mm.

Wózek serwisowy z kołami osiowymi, wyposażony w ruchomą tacę, wielofunkcyjne kieszenie, haczyk i taśmę do mocowania narzędzi oraz ruchome przegrody.

Cechy i zalety
Maksymalna elastyczność
  • Zorganizowany: z wieloma ruchomymi ściankami działowymi do indywidualnej organizacji wnętrza, które zapewniają wydajny i łatwy w transporcie system
Prosta konserwacja i pielęgnacja
  • Wyjmowane: wewnętrzne przegródki można łatwo i szybko wyjąć, co ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny
Bezpieczna oraz prosta obsługa
  • Łatwa obsługa: koła osiowe gwarantują stabilność podczas wjeżdżania i zjeżdżania
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 8,5
Waga z opakowaniem (kg) 10,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 670 x 470 x 1080
Wymiary, opakowanie (mm) 670 x 470 x 1080