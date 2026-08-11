Wózek H-Cube Climb
Wózek serwisowy. Idealny do sprzątania i uzupełniania wyposażenia dla gości. Sugerowany do obsługi 2 pomieszczeń — z gumowymi kołami osiowymi 200 mm.
Wózek serwisowy z kołami osiowymi, wyposażony w ruchomą tacę, wielofunkcyjne kieszenie, haczyk i taśmę do mocowania narzędzi oraz ruchome przegrody.
Cechy i zalety
Maksymalna elastyczność
- Zorganizowany: z wieloma ruchomymi ściankami działowymi do indywidualnej organizacji wnętrza, które zapewniają wydajny i łatwy w transporcie system
Prosta konserwacja i pielęgnacja
- Wyjmowane: wewnętrzne przegródki można łatwo i szybko wyjąć, co ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny
Bezpieczna oraz prosta obsługa
- Łatwa obsługa: koła osiowe gwarantują stabilność podczas wjeżdżania i zjeżdżania
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|670 x 470 x 1080
|Wymiary, opakowanie (mm)
|670 x 470 x 1080