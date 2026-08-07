Wózek hotelowy Premium I
Wysokiej jakości hotelowy wózek przeznaczony dla 6 do 8 pokoi. Zawiera składany pojemnik o pojemności 120 litrów, a dzięki kołom 125 mm z ochraniaczami łatwo jest manewrować, nawet przy dużym obciążeniu.
Wysokiej jakości hotelowy wózek przeznaczony dla 6 do 8 pokoi. Zawiera składany pojemnik o pojemności 120 litrów, a dzięki kołom 125 mm z ochraniaczami łatwo jest manewrować, nawet przy dużym obciążeniu.
Cechy i zalety
Najlepsza ergonomiaBardzo łatwa obsługa w nienadwyrężającej pleców i wyprostowanej pozycji Wygodny dostęp do zbiornika na zanieczyszczenia i akcesoriów.
Wysoka jakośćWysokiej jakości, nierdzewne materiały, bardzo solidna i odporna na uderzenia konstrukcja.
Higieniczne czyszczenie wózkaW razie potrzeby, gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie wózka.
Łatwe manewrowanie
- Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Bardzo bogate wyposażenie
- Zestaw zawiera duży, 120-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (l)
|120
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga bez akcesoriów (kg)
|27,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|30,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Wymiary, opakowanie (mm)
|1130 x 640 x 1425