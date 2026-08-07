Wózek hotelowy Premium I

Wysokiej jakości hotelowy wózek przeznaczony dla 6 do 8 pokoi. Zawiera składany pojemnik o pojemności 120 litrów, a dzięki kołom 125 mm z ochraniaczami łatwo jest manewrować, nawet przy dużym obciążeniu.

Wysokiej jakości hotelowy wózek przeznaczony dla 6 do 8 pokoi. Zawiera składany pojemnik o pojemności 120 litrów, a dzięki kołom 125 mm z ochraniaczami łatwo jest manewrować, nawet przy dużym obciążeniu.

Cechy i zalety
Wózek hotelowy Premium I: Najlepsza ergonomia
Najlepsza ergonomia
Bardzo łatwa obsługa w nienadwyrężającej pleców i wyprostowanej pozycji Wygodny dostęp do zbiornika na zanieczyszczenia i akcesoriów.
Wózek hotelowy Premium I: Wysoka jakość
Wysoka jakość
Wysokiej jakości, nierdzewne materiały, bardzo solidna i odporna na uderzenia konstrukcja.
Wózek hotelowy Premium I: Higieniczne czyszczenie wózka
Higieniczne czyszczenie wózka
W razie potrzeby, gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie wózka.
Łatwe manewrowanie
  • Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Bardzo bogate wyposażenie
  • Zestaw zawiera duży, 120-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (l) 120
Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 27,4
Waga z opakowaniem (kg) 30,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1130 x 640 x 1425
Wymiary, opakowanie (mm) 1130 x 640 x 1425
Akcesoria