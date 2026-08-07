Wózek hotelowy Premium II

Koła o średnicy 125 mm z ochraniaczami umożliwiają łatwe manewrowanie wózkiem hotelowym o pojemności (120 litrów), nawet przy dużym obciążeniu. Odpowiedni dla 10 do 12 pokoi.

Koła o średnicy 125 mm z ochraniaczami umożliwiają łatwe manewrowanie wózkiem hotelowym o pojemności (120 litrów), nawet przy dużym obciążeniu. Odpowiedni dla 10 do 12 pokoi.

Cechy i zalety
Wózek hotelowy Premium II: Najlepsza ergonomia
Najlepsza ergonomia
Bardzo łatwa obsługa w nienadwyrężającej pleców i wyprostowanej pozycji Wygodny dostęp do zbiornika na zanieczyszczenia i akcesoriów.
Wózek hotelowy Premium II: Wysoka jakość
Wysoka jakość
Wysokiej jakości, nierdzewne materiały, bardzo solidna i odporna na uderzenia konstrukcja.
Wózek hotelowy Premium II: Higieniczne czyszczenie wózka
Higieniczne czyszczenie wózka
W razie potrzeby, gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie wózka.
Łatwe manewrowanie
  • Cztery obrotowe koła umożliwiają łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Bardzo bogate wyposażenie
  • Zestaw zawiera duży, 120-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Program PREMIUM
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (l) 120
Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga bez akcesoriów (kg) 46,8
Waga z opakowaniem (kg) 51,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1540 x 640 x 1425
Wymiary, opakowanie (mm) 930 x 540 x 291
Akcesoria