Myjnia dla ciężarówek RBS 6012

RBS 6000 – mobilne myjnie jednoszczotkowe przeznaczone do mycia małych flot. Urządzenia RBS 6000 skutecznie czyszczą autobusy i inne pojazdy użytkowe.

Obracająca się szczotka skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia, a jednocześnie jest delikatna w stosunku do czyszczonych powierzchni. Myjnie mogą być stosowane zarówno na wolnym powietrzu jak i w zamkniętych halach. Ich zaletą jest wysoka mobilność oraz niewielkie koszty eksploatacji.

Cechy i zalety
Myjnia dla ciężarówek RBS 6012: Koło regulujące
Koło regulujące
Pionowe wykrywanie kształtów i mechanizm pochylania. Łatwy dostęp do przodów pojazdów pochylonych nawet o 10°.
Myjnia dla ciężarówek RBS 6012: Dozowanie środka czyszczącego
Dozowanie środka czyszczącego
Środek czyszczący można w razie potrzeby dodawać za pomocą pompy dozującej.
Myjnia dla ciężarówek RBS 6012: Bezpieczne i przyjazne użytkowanie
Bezpieczne i przyjazne użytkowanie
Ruch obrotowy szczotki wspiera operatora podczas jazdy do przodu. Dwa koła i cztery rolki samonastawne gwarantują wysoką stabilność maszyny i łatwe manewrowanie wzdłuż pojazdu.
Lekki aluminiowy design
  • Bardzo odporna na wpływ z zewnątrz.
  • Osłona w niezawodny sposób chroni operatora przed zachlapaniem.
Cztery rolki i 2 koła jezdne
  • Doskonałe manewrowanie i wysoka stabilność.
  • Wysoka stabilność kierunkowa podczas mycia pojazdów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wysokość maszyny (mm) 3810
Wysokość mycia (mm) 3645
Szerokość / wysokość urządzenia (mm) 4620 x 1700 x 1500
Liczba faz (Ph) 3
Częstotliwość (Hz) 50
Napięcie (V) 400

Zakres dostawy

  • Szafka kontrolna
  • Koła, standardowa wysokość

Wyposażenie

  • Ilość szczotek: 1 szt.
  • Indywidualne wyposażenie szczotkowe
  • Urządzenie poziomujące z kołem regulacyjnym
  • Kierownice: 4 szt.
  • Koła podporowe: 2 szt.
Myjnia dla ciężarówek RBS 6012
Zastosowania
  • Do ręcznie sterowanego kompleksowego czyszczenia zewnętrznego pojazdów komercyjnych
Środki czyszczące