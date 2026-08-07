Myjnia dla ciężarówek RBS 6014
RBS 6000 – mobilne myjnie jednoszczotkowe przeznaczone do mycia małych flot. Urządzenia RBS 6000 skutecznie czyszczą autobusy i inne pojazdy użytkowe.
Obracająca się szczotka skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia, a jednocześnie jest delikatna w stosunku do czyszczonych powierzchni. Myjnie mogą być stosowane zarówno na wolnym powietrzu jak i w zamkniętych halach. Ich zaletą jest wysoka mobilność oraz niewielkie koszty eksploatacji.
Cechy i zalety
Koło regulującePionowe wykrywanie kształtów i mechanizm pochylania. Łatwy dostęp do przodów pojazdów pochylonych nawet o 10°.
Dozowanie środka czyszczącegoŚrodek czyszczący można w razie potrzeby dodawać za pomocą pompy dozującej.
Bezpieczne i przyjazne użytkowanieRuch obrotowy szczotki wspiera operatora podczas prostego ruchu do przodu. Dwa koła i cztery rolki samonastawne gwarantują wysoką stabilność maszyny i łatwe manewrowanie wzdłuż pojazdu.
Lekki aluminiowy design
- Bardzo odporna na wpływ z zewnątrz.
- Osłona w niezawodny sposób chroni operatora przed zachlapaniem.
Cztery rolki i 2 koła jezdne
- Doskonałe manewrowanie i wysoka stabilność.
- Wysoka stabilność kierunkowa podczas mycia pojazdów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wysokość maszyny (mm)
|4370
|Wysokość mycia (mm)
|4205
|Szerokość / wysokość urządzenia (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Liczba faz (Ph)
|3
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Napięcie (V)
|400
Zakres dostawy
- Szafka kontrolna
- Koła, standardowa wysokość
Wyposażenie
- Ilość szczotek: 1 szt.
- Indywidualne wyposażenie szczotkowe
- Urządzenie poziomujące z kołem regulacyjnym
- Kierownice: 4 szt.
- Koła podporowe: 2 szt.
Zastosowania
- Do ręcznie sterowanego kompleksowego czyszczenia zewnętrznego pojazdów komercyjnych