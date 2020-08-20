Czystość podczas produkcji, od obróbki papieru, aż do wydruku
Pył z papieru, barwniki w proszku, farby oraz tonery pojawiają się w procesie drukowania. Niektóre z tych substancji są silnie toksyczne i wymagają odkurzaczy o odpowiedniej mocy takich jak te, które od dekad posiadamy w ofercie dla przemysłu papierniczego.
Zastosowanie:
- Odkurzanie włókien celulozy w trakcie czyszczenia maszyny w przemyśle papierniczym
- Odkurzanie drobnych i większych strzępów papieru w niszczarkach
- Czyszczenie drukarek
- Odkurzanie barwników w proszku
Wyzwanie:
- Bardzo drobny i wybuchowy pył
- Grube skrawki papieru
Rezultat:
- Zapewnienie jakości i prawidłowego funkcjonowania procesów
- Ochrona zdrowia