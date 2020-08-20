Czystość podczas produkcji, od obróbki papieru, aż do wydruku

Pył z papieru, barwniki w proszku, farby oraz tonery pojawiają się w procesie drukowania. Niektóre z tych substancji są silnie toksyczne i wymagają odkurzaczy o odpowiedniej mocy takich jak te, które od dekad posiadamy w ofercie dla przemysłu papierniczego.

Druckmedien

Zastosowanie:

  • Odkurzanie włókien celulozy w trakcie czyszczenia maszyny w przemyśle papierniczym
  • Odkurzanie drobnych i większych strzępów papieru w niszczarkach
  • Czyszczenie drukarek
  • Odkurzanie barwników w proszku

Wyzwanie:

  • Bardzo drobny i wybuchowy pył
  • Grube skrawki papieru

Rezultat:

  • Zapewnienie jakości i prawidłowego funkcjonowania procesów
  • Ochrona zdrowia

Rekomendowane urządzenia:

Odkurzacze przemysłowe do cieczy i wiórów

Odkurzacze przemysłowe do pyłów

 

Odkurzacze przemysłowe do pyłów niebezpiecznych

Odpylacze

Odpylacze do pyłów niebezpiecznych