Czystość podczas produkcji, od obróbki papieru, aż do wydruku

Pył z papieru, barwniki w proszku, farby oraz tonery pojawiają się w procesie drukowania. Niektóre z tych substancji są silnie toksyczne i wymagają odkurzaczy o odpowiedniej mocy takich jak te, które od dekad posiadamy w ofercie dla przemysłu papierniczego.