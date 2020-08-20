Odkurzanie w przemyśle obróbki metalu

Przemysł metalowy, od metalurgii do przemysłu specjalizującego się w obróbce metalu, poprzez sektor motoryzacyjny, to podstawowy przemysł z zaawansowanymi procesami. W procesie obróbki metalu powstają duże ilości wiórów zmieszanych ze smarami chłodzącymi. Czyszczenie obrabianych elementów, jak i obrabiarek, również podczas procesu, wywiera istotny wpływ na wydajność oraz oszczędność. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie odkurzania, zyskujesz optymalną niezawodność działania, jak również jakość.