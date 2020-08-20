Odkurzanie w przemyśle obróbki metalu

Przemysł metalowy, od metalurgii do przemysłu specjalizującego się w obróbce metalu, poprzez sektor motoryzacyjny, to podstawowy przemysł z zaawansowanymi procesami. W procesie obróbki metalu powstają duże ilości wiórów zmieszanych ze smarami chłodzącymi. Czyszczenie obrabianych elementów, jak i obrabiarek, również podczas procesu, wywiera istotny wpływ na wydajność oraz oszczędność. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie odkurzania, zyskujesz optymalną niezawodność działania, jak również jakość.

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Zastosowanie:

  • Odkurzanie wiórów i płynów we wszystkich procesach maszynowych takich jak: frezowanie, toczenie, wiercenie, mielenie, gradowanie czy szorowanie
  • Konserwacja, obrabiane elementy i czyszczenie maszyn
  • Ciągłe odkurzanie obrabiarek w trakcie działania

Wyzwanie:

  • Oczyszczenie maszyn wykorzystywanych w przemyśle z (ostro zakończonymi krawędziami) wiórów, miału oraz pyłu lakierniczego, żużlu, łatwopalnego pyłu, smarów chłodzących i emulsji
  • Oddzielenie wiórów oraz smarów chłodzących

Rezultat:

  • Czystość podczas procesów produkcyjnych;
  • Brak przestojów;
  • Dłuższy okres użytkowania maszyn;
  • Zwiększona precyzja produkcji;
  • Zwiększenie niezawodności procesów oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy;
  • Skuteczne oddzielenie wiórów i płynów;
  • Trwałe i proste rozwiązania;
  • Nieprzerwane działanie oraz krótki czas czyszczenia, dzięki dużej sile ssania

Rekomendowane urządzenia:

Odkurzacze przemysłowe do cieczy i wiórów

Odkurzacze przemysłowe do pyłów

 

Odpylacze