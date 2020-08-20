Odkurzanie w przemyśle obróbki metalu
Przemysł metalowy, od metalurgii do przemysłu specjalizującego się w obróbce metalu, poprzez sektor motoryzacyjny, to podstawowy przemysł z zaawansowanymi procesami. W procesie obróbki metalu powstają duże ilości wiórów zmieszanych ze smarami chłodzącymi. Czyszczenie obrabianych elementów, jak i obrabiarek, również podczas procesu, wywiera istotny wpływ na wydajność oraz oszczędność. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie odkurzania, zyskujesz optymalną niezawodność działania, jak również jakość.
Zastosowanie:
- Odkurzanie wiórów i płynów we wszystkich procesach maszynowych takich jak: frezowanie, toczenie, wiercenie, mielenie, gradowanie czy szorowanie
- Konserwacja, obrabiane elementy i czyszczenie maszyn
- Ciągłe odkurzanie obrabiarek w trakcie działania
Wyzwanie:
- Oczyszczenie maszyn wykorzystywanych w przemyśle z (ostro zakończonymi krawędziami) wiórów, miału oraz pyłu lakierniczego, żużlu, łatwopalnego pyłu, smarów chłodzących i emulsji
- Oddzielenie wiórów oraz smarów chłodzących
Rezultat:
- Czystość podczas procesów produkcyjnych;
- Brak przestojów;
- Dłuższy okres użytkowania maszyn;
- Zwiększona precyzja produkcji;
- Zwiększenie niezawodności procesów oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy;
- Skuteczne oddzielenie wiórów i płynów;
- Trwałe i proste rozwiązania;
- Nieprzerwane działanie oraz krótki czas czyszczenia, dzięki dużej sile ssania