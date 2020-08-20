Bezpieczna przemysłowa produkcja wyrobów kamieniarskich oraz szklanych
Podczas obróbki kamienia oraz szkła powstaje bardzo drobny, posiadający ostre krawędzie i właściwości ścierne materiał. To stanowi wyzwanie dla systemów odkurzania, które możesz zastąpić naszymi rozwiązaniami w zakresie odkurzania.
Zastosowanie:
- Czyszczenie maszyn, które czasami posiadają duże ilości płynu
- Odkurzanie pyłu cementowego na przenośnikach taśmowych, lejach załadowczych, itp.
Wyzwanie:
- Duże ilości pyłu;
- Zasysanie elementów posiadających ostre krawędzie
- Duże ilości wody wykorzystywanej do chłodzenia.
Rezultat:
- Zapewnienie jakości i prawidłowego funkcjonowania procesów