Bezpieczna przemysłowa produkcja wyrobów kamieniarskich oraz szklanych

Podczas obróbki kamienia oraz szkła powstaje bardzo drobny, posiadający ostre krawędzie i właściwości ścierne materiał. To stanowi wyzwanie dla systemów odkurzania, które możesz zastąpić naszymi rozwiązaniami w zakresie odkurzania.

Stein- und Glasindustrie

Zastosowanie:

  • Czyszczenie maszyn, które czasami posiadają duże ilości płynu
  • Odkurzanie pyłu cementowego na przenośnikach taśmowych, lejach załadowczych, itp.

Wyzwanie:

  • Duże ilości pyłu;
  • Zasysanie elementów posiadających ostre krawędzie
  • Duże ilości wody wykorzystywanej do chłodzenia.

Rezultat:

  • Zapewnienie jakości i prawidłowego funkcjonowania procesów

Rekomendowane urządzenia:

Odkurzacze przemysłowe do cieczy i wiórów

Odkurzacze przemysłowe do pyłów

 

Odpylacze