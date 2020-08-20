Bezpieczna przemysłowa produkcja wyrobów kamieniarskich oraz szklanych

Podczas obróbki kamienia oraz szkła powstaje bardzo drobny, posiadający ostre krawędzie i właściwości ścierne materiał. To stanowi wyzwanie dla systemów odkurzania, które możesz zastąpić naszymi rozwiązaniami w zakresie odkurzania.