Odkurzacz przemysłowy IVC 60/12-1 Tact EC
Odkurzacz wyposażony jest w silnik indukcyjny o wyjątkowo długiej żywotności. Doskonale nadaje się do pracy wielozmianowej i może być wykorzystywany jako urządzenie stacjonarne.
Zastosowany w IVC 60/12-1 Tact Ec silnik indukcyjny charakteryzuje się znacznie dłuższą żywotnością, która pozwala na pracę wielozmianową. System automatycznego oczyszczania Tact, co 15 sekund otrzepuje filtr, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy oraz znacznie wydłuża żywotność filtra
Cechy i zalety
Turbina EC o niskim zużywaniu sięBezszczotkowa konstrukcja zapewniająca niskie zużywanie się. Nadaje się do pracy trzyzmianowej dzięki minimalnej żywotności 5000 godzin.
Automatyczny system oczyszczania filtra TACTAutomatyczne czyszczenie filtra poprzez ukierunkowane i silne podmuchy powietrza. Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka. Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falistyPrzejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra. Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1,2
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,95
|Waga bez akcesoriów (kg)
|59
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|970 x 690 x 995
Wyposażenie
- Filtr główny: Płaski filtr falisty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
- Elektroniczny czujnik poziomu cieczy
Wideo