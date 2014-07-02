Odkurzacz przemysłowy IVC 60/12-1 Tact EC

Odkurzacz wyposażony jest w silnik indukcyjny o wyjątkowo długiej żywotności. Doskonale nadaje się do pracy wielozmianowej i może być wykorzystywany jako urządzenie stacjonarne.

Zastosowany w IVC 60/12-1 Tact Ec silnik indukcyjny charakteryzuje się znacznie dłuższą żywotnością, która pozwala na pracę wielozmianową. System automatycznego oczyszczania Tact, co 15 sekund otrzepuje filtr, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy oraz znacznie wydłuża żywotność filtra

Cechy i zalety
Turbina EC o niskim zużywaniu się
Bezszczotkowa konstrukcja zapewniająca niskie zużywanie się. Nadaje się do pracy trzyzmianowej dzięki minimalnej żywotności 5000 godzin.
Automatyczny system oczyszczania filtra TACT
Automatyczne czyszczenie filtra poprzez ukierunkowane i silne podmuchy powietrza. Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka. Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra. Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Podciśnienie (mbar/kPa) 244 / 24,4
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1,2
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,95
Waga bez akcesoriów (kg) 59
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 970 x 690 x 995

Wyposażenie

  • Filtr główny: Płaski filtr falisty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
  • Elektroniczny czujnik poziomu cieczy
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/12-1 Tact EC

Wideo

