Dzięki trwałej i mocnej budowie odkurzacz ten doskonale nadaje się do codziennego odkurzania w warunkach przemysłowych. Obsługa (w szczególności opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia) jest znacznie ułatwiona dzięki ergonomicznej budowie – połączenie uchwytu prowadzącego i dźwigni do opuszczania zbiornika. Czujnik poziomu cieczy wyłącza silnik po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku (działa także w przypadku cieczy nieprzewodzących).