Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Ap
Przemysłowy odkurzacz klasy kompakt wyposażony w dwie mocne turbiny, wózek transportowy ułatwiający manewrowanie i zbiornik na znieczyszczenia ze stali szlachetnej.
Dzięki trwałej i mocnej budowie odkurzacz ten doskonale nadaje się do codziennego odkurzania w warunkach przemysłowych. Obsługa (w szczególności opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia) jest znacznie ułatwiona dzięki ergonomicznej budowie – połączenie uchwytu prowadzącego i dźwigni do opuszczania zbiornika. Czujnik poziomu cieczy wyłącza silnik po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku (działa także w przypadku cieczy nieprzewodzących).
Cechy i zalety
Wyposażony w dwa silniki dmuchawyZapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Elektroniczne sterowanie napędem w celu uniknięcia wysokich prądów rozruchowych.
Ręczne czyszczenie filtra IVC (Ap)Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni. Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falistyPrzejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra. Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50 ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,95
|Waga bez akcesoriów (kg)
|59
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|970 x 690 x 995
Wyposażenie
- Filtr główny: Płaski filtr falisty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo