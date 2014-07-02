Kompaktowy odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² idealnie nadaje się do czyszczenia obszarów produkcyjnych i maszyn produkcyjnych. Urządzenie ma duże koła i rolki hamulcowe, dzięki czemu jest łatwe do przenoszenia i doskonale sprawdza się w operacjach mobilnych. Automatyczne czyszczenie filtra Tact² gwarantuje długi czas pracy bez żadnych przerw.