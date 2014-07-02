Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact²
Kompaktowy odkurzacz przemysłowy z dużymi kołami i rolkami hamulcowymi dla maksymalnie łatwego przenoszenia. Automatyczne czyszczenie filtra TACT² zapewnia długi czas pracy bez przerw.
Kompaktowy odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² idealnie nadaje się do czyszczenia obszarów produkcyjnych i maszyn produkcyjnych. Urządzenie ma duże koła i rolki hamulcowe, dzięki czemu jest łatwe do przenoszenia i doskonale sprawdza się w operacjach mobilnych. Automatyczne czyszczenie filtra Tact² gwarantuje długi czas pracy bez żadnych przerw.
Cechy i zalety
Wyposażony w dwa silniki dmuchawyZapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Elektroniczne sterowanie napędem w celu uniknięcia wysokich prądów rozruchowych.
System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²Automatyczne czyszczenie filtrów za pomocą ukierunkowanych i silnych podmuchów powietrza. Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka. Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falistyPrzejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra. Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,95
|Waga z opakowaniem (kg)
|68,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|970 x 690 x 995
Wyposażenie
- Filtr główny: Płaski filtr falisty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
- Elektroniczny czujnik poziomu cieczy
