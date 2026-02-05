Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² Longopac

Kompaktowy odkurzacz przemysłowy. Z automatycznym systemem oczyszczania filtra TACT² umożliwiającym pracę bez przew na czyszczenie filtra. Z workiem Longopac na zanieczyszczenia.

Odkurzacz doskonale nadają się do codziennego odkurzania w warunkach przemysłowych. Obsługa (w szczególności opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia) jest znacznie ułatwiona dzięki ergonomicznej budowie - połączenie uchwytu prowadzącego i dźwigni do opuszczania zbiornika. Termiczny czujnik poziomu cieczy wyłącza silnik po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku (działa także w przypadku cieczy nieprzewodzących). Wersja z systemem Longopac, który umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z ograniczonym pyleniem. Dzięki rękawowi 22 m, możliwe są długie okresy pracy pomiędzy wymianami. Szybkie opróżnianie zanieczyszczeń oszczędza czas, a materiały eksploatacyjne (w porównaniu do tradycyjnych worków) dostępne są w przystępnych cenach.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Bezpieczny system utylizacji Longopac®
Bezpieczny system utylizacji Longopac®
Umożliwia bezpyłową utylizację, a tym samym pracę przyjazną dla zdrowia. Do zbierania i oddzielnej utylizacji szerokiej gamy odkurzanych materiałów. Opcjonalnie dostępny w bardzo zrównoważonej, biodegradowalnej wersji.
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
Wyposażony w dwa silniki dmuchawy
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Elektroniczne sterowanie napędem w celu uniknięcia wysokich prądów rozruchowych.
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² Longopac: System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
Automatyczne czyszczenie filtrów za pomocą ukierunkowanych i silnych podmuchów powietrza. Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka. Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
  • Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra.
  • Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,95
Waga bez akcesoriów (kg) 66
Waga z opakowaniem (kg) 69,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 950 x 690 x 1170

Wyposażenie

  • Filtr główny: Płaski filtr falisty
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² Longopac
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² Longopac
Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² Longopac

Wideo

Akcesoria