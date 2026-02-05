Odkurzacz doskonale nadają się do codziennego odkurzania w warunkach przemysłowych. Obsługa (w szczególności opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia) jest znacznie ułatwiona dzięki ergonomicznej budowie - połączenie uchwytu prowadzącego i dźwigni do opuszczania zbiornika. Termiczny czujnik poziomu cieczy wyłącza silnik po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku (działa także w przypadku cieczy nieprzewodzących). Wersja z systemem Longopac, który umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z ograniczonym pyleniem. Dzięki rękawowi 22 m, możliwe są długie okresy pracy pomiędzy wymianami. Szybkie opróżnianie zanieczyszczeń oszczędza czas, a materiały eksploatacyjne (w porównaniu do tradycyjnych worków) dostępne są w przystępnych cenach.