Odkurzacz przemysłowy IVC 60/24-2 Tact² Longopac
Kompaktowy odkurzacz przemysłowy. Z automatycznym systemem oczyszczania filtra TACT² umożliwiającym pracę bez przew na czyszczenie filtra. Z workiem Longopac na zanieczyszczenia.
Odkurzacz doskonale nadają się do codziennego odkurzania w warunkach przemysłowych. Obsługa (w szczególności opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia) jest znacznie ułatwiona dzięki ergonomicznej budowie - połączenie uchwytu prowadzącego i dźwigni do opuszczania zbiornika. Termiczny czujnik poziomu cieczy wyłącza silnik po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku (działa także w przypadku cieczy nieprzewodzących). Wersja z systemem Longopac, który umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z ograniczonym pyleniem. Dzięki rękawowi 22 m, możliwe są długie okresy pracy pomiędzy wymianami. Szybkie opróżnianie zanieczyszczeń oszczędza czas, a materiały eksploatacyjne (w porównaniu do tradycyjnych worków) dostępne są w przystępnych cenach.
Cechy i zalety
Bezpieczny system utylizacji Longopac®Umożliwia bezpyłową utylizację, a tym samym pracę przyjazną dla zdrowia. Do zbierania i oddzielnej utylizacji szerokiej gamy odkurzanych materiałów. Opcjonalnie dostępny w bardzo zrównoważonej, biodegradowalnej wersji.
Wyposażony w dwa silniki dmuchawyZapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Elektroniczne sterowanie napędem w celu uniknięcia wysokich prądów rozruchowych.
System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²Automatyczne czyszczenie filtrów za pomocą ukierunkowanych i silnych podmuchów powietrza. Pomimo czyszczenia filtra moc ssania pozostaje stale wysoka. Długa żywotność filtra zmniejsza koszty konserwacji.
Wyposażony w kompaktowy płaski filtr falisty
- Przejrzysta, kompaktowa konstrukcja filtra.
- Nadaje się do zbierania sypkich, suchych pyłów do klasy pyłów M.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,95
|Waga bez akcesoriów (kg)
|66
|Waga z opakowaniem (kg)
|69,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|950 x 690 x 1170
Wyposażenie
- Filtr główny: Płaski filtr falisty
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo